Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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