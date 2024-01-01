Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі помірний, місцями значний короткочасний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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