Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда

Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда
За втручання прокуратури на Волині у власність держави повернуто землі природно-заповідного фонду вартістю майже 485 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Луцької районної державної адміністрації та Олицької селищної ради про витребування у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 га і вартістю майже 485 мільйонів гривень.

Прокурори з’ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб’єкту господарювання.

У суді прокурори домоглися повернення земельних ділянок у державну власність.

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Теги: земля, Волинь
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