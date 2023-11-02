Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда
Сьогодні, 18:35
За втручання прокуратури на Волині у власність держави повернуто землі природно-заповідного фонду вартістю майже 485 мільйонів гривень.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Луцької районної державної адміністрації та Олицької селищної ради про витребування у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 га і вартістю майже 485 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб’єкту господарювання.
У суді прокурори домоглися повернення земельних ділянок у державну власність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Луцької районної державної адміністрації та Олицької селищної ради про витребування у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 га і вартістю майже 485 мільйонів гривень.
Прокурори з’ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які перебували в користуванні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща», були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб’єкту господарювання.
У суді прокурори домоглися повернення земельних ділянок у державну власність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда
Сьогодні, 18:35
У містечку на Волині військовий взяв шлюб із коханою
Сьогодні, 18:07
Україна втратила майже половину генерації на ГЕС
Сьогодні, 17:49
Колишній військовий напав на представника ТЦК у Києві
Сьогодні, 17:33
На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Бережним
Сьогодні, 17:10