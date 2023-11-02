Прокуратура на Волині відсудила землі заповідника на пів мільярда

За втручання прокуратури на Волині у власність держави повернуто землі природно-заповідного фонду вартістю майже 485 мільйонів гривень.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Господарський суд Волинської області задоволив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Луцької районної державної адміністрації та Олицької селищної ради про витребування у власність держави земельні ділянки природно-заповідного фонду площею понад 30 га і вартістю майже 485 мільйонів гривень.Прокурори з’ясували, що на підставі незаконних рішень органів влади та місцевого самоврядування земельні ділянки, які перебували в користуванні Ківерцівського національного, були безпідставно віднесені до земель сільськогосподарського призначення, передані в комунальну власність, а згодом – в оренду суб’єкту господарювання.У суді прокурори домоглися повернення земельних ділянок у державну власність.