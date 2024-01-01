Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил

Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який продавав контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Раніше до детективів БЕБ звернулись власники бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.

Слідством встановлено, що житель Ковельщини придбав з метою подальшого продажу незаконно виготовлені моторні оливи у різному вигляді та пакуванні. Надалі підозрюваний реалізовував товар через інтернет. Таким чином компанії, яка є правовласницею торгової марки, було завдано значних матеріальних збитків.

Під час обшуку у складських приміщеннях співробітники Бюро виявили та вилучили понад 1,5 тис. літрів фальсифікованої продукції.

Волинянину було оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.


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Теги: БЕБ, Волинь
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