Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який продавав контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Раніше до детективів БЕБ звернулись власники бренду, які виявили на ринкуСлідством встановлено, що житель Ковельщини придбав з метою подальшого продажу незаконно виготовлені моторні оливи у різному вигляді та пакуванні. Надалі підозрюваний реалізовував товар через інтернет. Таким чином компанії, яка є правовласницею торгової марки, було завдано значних матеріальних збитків.Під час обшуку у складських приміщеннях співробітники Бюро виявили та вилучили понад 1,5 тис. літрів фальсифікованої продукції.Волинянину було оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.