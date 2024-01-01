Волинянин налагодив виробництво підроблених моторних мастил
Сьогодні, 19:00
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині завершили досудове розслідування щодо місцевого мешканця, який продавав контрафактні моторні мастила під виглядом одного з відомих брендів.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Раніше до детективів БЕБ звернулись власники бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.
Слідством встановлено, що житель Ковельщини придбав з метою подальшого продажу незаконно виготовлені моторні оливи у різному вигляді та пакуванні. Надалі підозрюваний реалізовував товар через інтернет. Таким чином компанії, яка є правовласницею торгової марки, було завдано значних матеріальних збитків.
Під час обшуку у складських приміщеннях співробітники Бюро виявили та вилучили понад 1,5 тис. літрів фальсифікованої продукції.
Волинянину було оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.
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Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Раніше до детективів БЕБ звернулись власники бренду, які виявили на ринку підроблену продукцію.
Слідством встановлено, що житель Ковельщини придбав з метою подальшого продажу незаконно виготовлені моторні оливи у різному вигляді та пакуванні. Надалі підозрюваний реалізовував товар через інтернет. Таким чином компанії, яка є правовласницею торгової марки, було завдано значних матеріальних збитків.
Під час обшуку у складських приміщеннях співробітники Бюро виявили та вилучили понад 1,5 тис. літрів фальсифікованої продукції.
Волинянину було оголошено про підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.
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