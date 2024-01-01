У містечку на Волині військовий взяв шлюб із коханою

У Торчинській громаді на Волинііз коханоюз Садова.Про це у фейсбуці повідомляє Торчинська громада.Юрій родом із Львівщини, несе службу у лавах Збройних сил України разом з рідним братом Тетяни. Так , завдяки брату, і познайомилися. Зав'язалася дружба, яка переросла у кохання.Церемонію реєстрації шлюбу у Торчинській селищній раді провела секретар ради«Щедрим золотом незгасимої любові, як символ вірності та єдності, на руках молодят засяяли шлюбні обручки. Лідія Бабіюк вручила Юрію та Тетяні перший документ їхньої сім’ї визнаний державою – свідоцтво про шлюб. Бажаємо новоствореній сім’ї Возняків прожити разом довгі роки, не втративши гостроту почуттів і повагу один до одного! Будьте щасливі, насолоджуйтеся кожним моментом, прожитим разом, любіть і бережіть один одного!» - зазначили у громаді.