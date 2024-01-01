Україна втратила майже половину генерації на ГЕС

Україна втратила майже половину генерації на ГЕС
З початку повномасштабного вторгнення ПрАТ "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Сирота в ефірі "Суспільного", передає Укрінформ.

"Ми втратили близько 45% генерації. Ми практично втратили ДніпроГЕС", - сказав Сирота.

За його словами, на гідроелектростанції Укргідроенерго ворог випустив 118 ракет. При цьому, за оцінкою очільника компанії, реакція міжнародної спільноти на ці удари була надто млявою.

Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" підготувало проєкт будівництва тимчасової гідроспоруди на місці зруйнованої росіянами Каховської гідроелектростанції.

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Теги: війна, росія
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