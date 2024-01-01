Колишній військовий напав на представника ТЦК у Києві

У Києві затримали колишнього військового, який встряв у конфлікт та– представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Про це у фейсбуці повідомив Київський міський ТЦК та СП.За версією представників ТЦК, ввечері 5 червня біля метро «Хрещатик» до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг, зазначають у ТЦК та СП.«Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії», - йдеться у повідомленні.