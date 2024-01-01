Колишній військовий напав на представника ТЦК у Києві

Колишній військовий напав на представника ТЦК у Києві
У Києві затримали колишнього військового, який встряв у конфлікт та вдарив чинного військовослужбовця – представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це у фейсбуці повідомив Київський міський ТЦК та СП.

За версією представників ТЦК, ввечері 5 червня біля метро «Хрещатик» до військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки підійшла особа в цивільному та почала провокувати конфлікт.

Військовослужбовці, не піддавшись на провокації, на законних підставах попросили у чоловіка військово-облікові документи. Натомість він почав погрожувати та вдарив одного з військовослужбовців, який служив у бойовому підрозділі та має поранення.

Нападника затримала поліція. Причини своїх агресивних дій чоловік пояснити не зміг, зазначають у ТЦК та СП.

«Після з'ясування подробиць чоловік виявився колишнім військовослужбовцем, який з 29.04.2023 року самовільно залишив військову частину. Матеріали службового розслідування передані до Державного бюро розслідувань. Відкрите кримінальне провадження за фактом СЗЧ, ведуться слідчі дії», - йдеться у повідомленні.


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Теги: злочин, Україна
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