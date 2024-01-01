На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Бережним

До когорти воїнів Небесного легіону приєднався 32-річний, з яким сьогодні, 6 червня, прощалися в Угринові на Волині.Про це повідомляє Городищенська сільрада.Боєць загинув 3 червня 2024 року поблизу Євгенівки на Донеччині.У день похорону, 6 червня, мешканці громади, схиливши голови в пошані, зустріли навколішки траурний кортеж із тУкраїни. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, односельчани, жителі навколишніх сіл, друзі, представники влади та військові. Поховали бійця поруч із іншими Героями на кладовищі в селі Угринів.Під час прощання в чистому блакитному небі загуркотіла авіація. Лунав Державний Гімн України і постріли пам’яті.«Вічна пам’ять Герою, який загинув за вільну та незалежну державу! Щирі співчуття родині…» - зазначили у сільраді.Ярослав Бережний народився 11.04.1992 року у місті Стаханов Луганської області. Протягом останніх років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді.Вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув внаслідок отриманих множинних осколкових поранень 3 червня 2024 року на Донеччині (н.п.Євгенівка).