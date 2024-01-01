На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Бережним

На Волині попрощалися із Героєм Ярославом Бережним
До когорти воїнів Небесного легіону приєднався 32-річний Ярослав Бережний, з яким сьогодні, 6 червня, прощалися в Угринові на Волині.

Про це повідомляє Городищенська сільрада.

Боєць загинув 3 червня 2024 року поблизу Євгенівки на Донеччині.

У день похорону, 6 червня, мешканці громади, схиливши голови в пошані, зустріли навколішки траурний кортеж із тілом полеглого захисника України. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати рідні, односельчани, жителі навколишніх сіл, друзі, представники влади та військові. Поховали бійця поруч із іншими Героями на кладовищі в селі Угринів.

Під час прощання в чистому блакитному небі загуркотіла авіація. Лунав Державний Гімн України і постріли пам’яті.

«Вічна пам’ять Герою, який загинув за вільну та незалежну державу! Щирі співчуття родині…» - зазначили у сільраді.



Ярослав Бережний народився 11.04.1992 року у місті Стаханов Луганської області. Протягом останніх років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді.

Вірний військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув внаслідок отриманих множинних осколкових поранень 3 червня 2024 року на Донеччині (н.п.Євгенівка).

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Теги: загиблі, війна
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