На Донеччині загинув воїн з Луцького району Ярослав Бережний

На Донеччині загинув воїн з Луцького району Ярослав Бережний
На Донеччині загинув воїн Ярослав Бережний з Городищенської громади Луцького району.

Про це інформують в Городищенській громаді.

«3 червня 2024 року внаслідок отриманих множинних осколкових поранень поблизу н.п.Євгенівка, що на Донеччині, загинув 32-річний мешканець с.Угринів Ярослав Бережний», – йдеться в повідомленні.

Захисник України народився 11.04.1992 року у місті Стаханов Луганської області. Останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді.

За розпорядженням голови Городищенської сільської ради в громаді оголосили триденну жалобу.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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