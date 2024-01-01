На Донеччині загинув воїн з Луцького району Ярослав Бережний
Сьогодні, 20:45
На Донеччині загинув воїн Ярослав Бережний з Городищенської громади Луцького району.
Про це інформують в Городищенській громаді.
«3 червня 2024 року внаслідок отриманих множинних осколкових поранень поблизу н.п.Євгенівка, що на Донеччині, загинув 32-річний мешканець с.Угринів Ярослав Бережний», – йдеться в повідомленні.
Захисник України народився 11.04.1992 року у місті Стаханов Луганської області. Останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді.
За розпорядженням голови Городищенської сільської ради в громаді оголосили триденну жалобу.
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Про це інформують в Городищенській громаді.
«3 червня 2024 року внаслідок отриманих множинних осколкових поранень поблизу н.п.Євгенівка, що на Донеччині, загинув 32-річний мешканець с.Угринів Ярослав Бережний», – йдеться в повідомленні.
Захисник України народився 11.04.1992 року у місті Стаханов Луганської області. Останні декілька років разом із сім'єю проживав у Городищенській громаді.
За розпорядженням голови Городищенської сільської ради в громаді оголосили триденну жалобу.
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