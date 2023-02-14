Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: подробиці

В Україні у середу, 5 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".За прогнозами "Укренерго", впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей. У випадку їх перевищення аварійні відключення буде застосовано для усіх категорій споживачів."Завтра, 5 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.