Як будуть діяти графіки відключення світла 5 червня: подробиці
Сьогодні, 21:01
В Україні у середу, 5 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.
Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
За прогнозами "Укренерго", впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.
Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей. У випадку їх перевищення аварійні відключення буде застосовано для усіх категорій споживачів.
"Завтра, 5 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".
За прогнозами "Укренерго", впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.
Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей. У випадку їх перевищення аварійні відключення буде застосовано для усіх категорій споживачів.
"Завтра, 5 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.
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