На ринках Луцька з'явилися перші ягоди чорниці: скільки коштує





Про вартість чорної ягоди на місцевих ринках і ятках та чи по кишені вона лучанам пише



Ці смачні та корисні дари природи вже можна знайти на місцевих ринках і ятках, що розташовамі по місту.



Так, ціна за склянку стартує від 40 гривень. Бачили ми також і по 55 грн.



За півлітрову банку чорниць просять 80-100 гривень.



А літру ягід продають за 160-250 гривень. Середня ж «температура по палаті» – 200 гривень.



Ми також розпитали, звідки ж везуть чорниці. Продавці розповіли, що їхнє «чорне золото» Волині переважно зібране у навколишніх лісах Ківерцівщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перша чорниця вже на ринках Луцька. Ця літня ягода дуже смачна й дуже корисна.Про вартість чорної ягоди на місцевих ринках і ятках та чи по кишені вона лучанам пише "Конкурент" Ці смачні та корисні дари природи вже можна знайти на місцевих ринках і ятках, що розташовамі по місту.Так, ціна за склянку стартує від 40 гривень. Бачили ми також і по 55 грн.За півлітрову банку чорниць просять 80-100 гривень.А літру ягід продають за 160-250 гривень. Середня ж «температура по палаті» – 200 гривень.Ми також розпитали, звідки ж везуть чорниці. Продавці розповіли, що їхнє «чорне золото» Волині переважно зібране у навколишніх лісах Ківерцівщини.

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