На ринках Луцька з'явилися перші ягоди чорниці: скільки коштує
Сьогодні, 22:16
Перша чорниця вже на ринках Луцька. Ця літня ягода дуже смачна й дуже корисна.
Про вартість чорної ягоди на місцевих ринках і ятках та чи по кишені вона лучанам пише "Конкурент".
Ці смачні та корисні дари природи вже можна знайти на місцевих ринках і ятках, що розташовамі по місту.
Так, ціна за склянку стартує від 40 гривень. Бачили ми також і по 55 грн.
За півлітрову банку чорниць просять 80-100 гривень.
А літру ягід продають за 160-250 гривень. Середня ж «температура по палаті» – 200 гривень.
Ми також розпитали, звідки ж везуть чорниці. Продавці розповіли, що їхнє «чорне золото» Волині переважно зібране у навколишніх лісах Ківерцівщини.
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Про вартість чорної ягоди на місцевих ринках і ятках та чи по кишені вона лучанам пише "Конкурент".
Ці смачні та корисні дари природи вже можна знайти на місцевих ринках і ятках, що розташовамі по місту.
Так, ціна за склянку стартує від 40 гривень. Бачили ми також і по 55 грн.
За півлітрову банку чорниць просять 80-100 гривень.
А літру ягід продають за 160-250 гривень. Середня ж «температура по палаті» – 200 гривень.
Ми також розпитали, звідки ж везуть чорниці. Продавці розповіли, що їхнє «чорне золото» Волині переважно зібране у навколишніх лісах Ківерцівщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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