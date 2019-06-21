На ринках Луцька з'явилися перші ягоди чорниці: скільки коштує

На ринках Луцька з'явилися перші ягоди чорниці: скільки коштує
Перша чорниця вже на ринках Луцька. Ця літня ягода дуже смачна й дуже корисна.

Про вартість чорної ягоди на місцевих ринках і ятках та чи по кишені вона лучанам пише "Конкурент".

Ці смачні та корисні дари природи вже можна знайти на місцевих ринках і ятках, що розташовамі по місту.

Так, ціна за склянку стартує від 40 гривень. Бачили ми також і по 55 грн.

За півлітрову банку чорниць просять 80-100 гривень.

А літру ягід продають за 160-250 гривень. Середня ж «температура по палаті» – 200 гривень.

Ми також розпитали, звідки ж везуть чорниці. Продавці розповіли, що їхнє «чорне золото» Волині переважно зібране у навколишніх лісах Ківерцівщини.

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Теги: чорниці, ринок, луцьк
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