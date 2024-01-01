Завтра на Волині прощатимуться з Героєм Владиславом Кравчуком
Сьогодні, 21:41
Завтра, 5 червня, в останню земну дорогу проведуть захисника України Владислава Олександровича Кравчука з Рожищенської громади.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Траурний кортеж буде рухатися приблизно о 12.00 - 12.15 год. вул. Мазепи - Заньковецької до рідного дому Героя по вул.Гранична, 14.
Опісля вул. С. Бандери - Волонтерська - Тараса Чайки - Незалежності до пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.
Чин відспівування Героя проведуть у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.
Далі траурний кортеж вирушить у на Алею Слави міського кладовища, де Герой знайде свій останній спочинок.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Траурний кортеж буде рухатися приблизно о 12.00 - 12.15 год. вул. Мазепи - Заньковецької до рідного дому Героя по вул.Гранична, 14.
Опісля вул. С. Бандери - Волонтерська - Тараса Чайки - Незалежності до пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України, де о 13.00 год. відбудеться громадська панахида.
Чин відспівування Героя проведуть у храмі Архістратига Михаїла в Рожищі.
Далі траурний кортеж вирушить у на Алею Слави міського кладовища, де Герой знайде свій останній спочинок.
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