У Луцьку та прилеглих селах 5 червня надовго знеструмлять окремі вулиці: де не буде світла
Сьогодні, 22:46
У місті Луцьку, а також селах Прилуцьке та Липини Луцького району в середу, 5 червня, припинять подачу електроенергії. Світла не буде з 6:00 до 20:00.
Про це повідомили в пресцентрі "Волиньобленерго".
Повністю знеструмлять цього дня село Прилуцьке, в Луцьку та Липинах світла не буде на окремих вулицях.
В обласному центрі Волині знеструмлять такі вулиці: Захисників України, Конякіна, Кравчука, Соборності, Героїв-добровольців, Гущанська, пров. Гущанський, Карбишева, Яремчука Назарія, Воїнів-афганців. Графіки погодинного відключення у місті Луцьку 5 червня застосовуватись не будуть.
У селі Липини електроенергію вимкнуть на вулицях Відродження, Європейська, Заньковецької, Травнева.
Причиною перебою в електропостачанні є планові ремонтні роботи в електромережах.
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Про це повідомили в пресцентрі "Волиньобленерго".
Повністю знеструмлять цього дня село Прилуцьке, в Луцьку та Липинах світла не буде на окремих вулицях.
В обласному центрі Волині знеструмлять такі вулиці: Захисників України, Конякіна, Кравчука, Соборності, Героїв-добровольців, Гущанська, пров. Гущанський, Карбишева, Яремчука Назарія, Воїнів-афганців. Графіки погодинного відключення у місті Луцьку 5 червня застосовуватись не будуть.
У селі Липини електроенергію вимкнуть на вулицях Відродження, Європейська, Заньковецької, Травнева.
Причиною перебою в електропостачанні є планові ремонтні роботи в електромережах.
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