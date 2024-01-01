До Луцька вранці прибуде екіпаж «На щиті: просять гідно зустріти Героїв
Сьогодні, 23:12
У середу, 5 червня, до Луцька прибуває екіпаж «НА ЩИТІ».
Про це повідомили волонтери, передає "Конкурент".
Час прибуття орієнтовно 9:00, збір за 30хв до прибуття
Маршрут супроводу:
с.Піддубці АЗС - Рівненська - Київський майдан -центр - Набережна- Ковельська - СМЕ.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.
Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому На щиті.
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Про це повідомили волонтери, передає "Конкурент".
Час прибуття орієнтовно 9:00, збір за 30хв до прибуття
Маршрут супроводу:
с.Піддубці АЗС - Рівненська - Київський майдан -центр - Набережна- Ковельська - СМЕ.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.
Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому На щиті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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