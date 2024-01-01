До Луцька вранці прибуде екіпаж «На щиті: просять гідно зустріти Героїв





Про це повідомили волонтери, передає "Конкурент".



Час прибуття орієнтовно 9:00, збір за 30хв до прибуття



Маршрут супроводу:



с.Піддубці АЗС - Рівненська - Київський майдан -центр - Набережна- Ковельська - СМЕ.

Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.



Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому На щиті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 5 червня, до Луцька прибуває екіпаж «НА ЩИТІ».Про це повідомили волонтери, передає "Конкурент".Час прибуття орієнтовно 9:00, збір за 30хв до прибуттяМаршрут супроводу:с.Піддубці АЗС - Рівненська - Київський майдан -центр - Набережна- Ковельська - СМЕ.Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому На щиті.

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