До Луцька вранці прибуде екіпаж «На щиті: просять гідно зустріти Героїв

До Луцька вранці прибуде екіпаж «На щиті: просять гідно зустріти Героїв
У середу, 5 червня, до Луцька прибуває екіпаж «НА ЩИТІ».

Про це повідомили волонтери, передає "Конкурент".

Час прибуття орієнтовно 9:00, збір за 30хв до прибуття

Маршрут супроводу:

с.Піддубці АЗС - Рівненська - Київський майдан -центр - Набережна- Ковельська - СМЕ.
Можливі зміни в часі, слідкуйте за корегуванням.

Просимо приїхати, гідно зустріти та провести наших Героїв, які повертаються додому На щиті.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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