Мобілізація в Україні: чи буде військова поліція силоміць заходити до житла ухилянтів





В той же час в адвокатських спільнотах припускають, що створення такої поліції буде "доброю" новиною для ухилянтів. Юристи звертають увагу на те, що в разі набуття чинності цього проєкта, військові поліцейські матимуть право перевіряти документи у водіїв та в окремих випадках потрапляти в приватне житло.



Деталі нового законопроєкта в коментарі для Владлен Неклюдов. Він каже, що військові поліцейські будуть забезпечувати порядок в тому числі на дорогах. Крім того, такі правоохоронці дійсно будуть наділені правом проникати у житло.



"Акцентується увага на тому, що військова поліція буде контролювати ситуацію на дорогах, коли військовослужбовці, працівники міністерства оборони або резервісти будуть порушувати правила дорожнього руху. Наприклад, коли будуть перевищувати швидкість і це може призвести до тяжких наслідків, коли порушують правила користування ременями безпеки чи шоломами", - каже Владлен Неклюдов.



До цього він додає, що можуть бути інші ситуації, які також будуть в полі зору військової поліції.



"Наприклад, зловживання владою у військових частинах, витрати майна, які призводять до великих наслідків, зберігання наркотичних засобів, вживання спиртних напоїв та інші порушення", - каже народний депутат.



Чи будуть з новою силою виявляти ухилянтів



Наразі в соцмережах припускають, що військова поліція може створюватись ще і заради того, щоб виявляти ухилянтів. На це Владлен Неклюдов відповів нам так: "Основне завдання – зберегти життя військових, забезпечення порядку і на дорогах, і у військових частинах, і поряд з ними. Я активно просуваю цей законопроєкт. Пам’ятаєте ситуацію, коли загинув поліцейський від рук військових, які перевозили вибухові пристрої (подія мала місце на Вінничині в квітні цього року – Ред.). Поліцейський не загинув би, якщо б була військова поліція, якщо було б дотримання правопорядку і на фронті, і на дорогах. Ті, хто будуть самовільно залишати частини – це теж входить в поле зору (військової поліції – Ред.). Якщо військовослужбовці будуть залишати частини, то ворог зайде та захватить країну. Я вважаю, що без військової поліції неможливо дотримуватись законності і правопорядку як на фронті, так і на дорогах".



За словами Неклюдова, на військову поліцію будуть поширюватися повноваження по охороні майна.



Разом з тим Неклюдов вважає, що наразі інформацію про законопроєкт дещо перекручують ті, хто працює не в інтересах України.



Чи матиме право військова поліція заходити до житла



На це питання Владлен Неклюдов відповів нам так: "Проникати до житла тільки в тих ситуаціях, які передбачені законом. Якщо буде йтись про рятування життя, то звісно без ухвали суду будуть це робити. Але військовій поліції ми не даємо функції дізнання та досудове розслідування. Є певні зміни в КПК, які надають їм право виконувати доручення слідчого і прокурора. А широких повноважень не надаємо, щоб не "розганяти зраду". Якщо будуть порушення закона – будемо реагувати. Слідства у військовій поліції не буде, слідство буде за ДБР. У ДБР слідство військова поліція забирати не буде. Тільки допомогти".



Резюмуючи, Неклюдов каже: "Дуже багато військових страждає через те, що немає законності та правопорядку".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні незабаром планують створити окрему правоохоронну структуру – військову поліцію, яка буде забезпечувати правопорядок та військову дисципліну серед військовослужбовців, резервістів та військовозобов’язаних. Відповідний законопроєкт вже опубліковано на сайті Верховної Ради, де вказано, що документ вже проаналізували у парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності.В той же час в адвокатських спільнотах припускають, що створення такої поліції буде "доброю" новиною для ухилянтів. Юристи звертають увагу на те, що в разі набуття чинності цього проєкта, військові поліцейські матимуть право перевіряти документи у водіїв та в окремих випадках потрапляти в приватне житло.Деталі нового законопроєкта в коментарі для ТСН.ua розповів один з його ініціаторів, представник комітету Ради з питань правоохоронної діяльності. Він каже, що військові поліцейські будуть забезпечувати порядок в тому числі на дорогах. Крім того, такі правоохоронці дійсно будуть наділені правом проникати у житло."Акцентується увага на тому, що військова поліція буде контролювати ситуацію на дорогах, коли військовослужбовці, працівники міністерства оборони або резервісти будуть порушувати правила дорожнього руху. Наприклад, коли будуть перевищувати швидкість і це може призвести до тяжких наслідків, коли порушують правила користування ременями безпеки чи шоломами", - каже Владлен Неклюдов.До цього він додає, що можуть бути інші ситуації, які також будуть в полі зору військової поліції."Наприклад, зловживання владою у військових частинах, витрати майна, які призводять до великих наслідків, зберігання наркотичних засобів, вживання спиртних напоїв та інші порушення", - каже народний депутат.Наразі в соцмережах припускають, що військова поліція може створюватись ще і заради того, щоб виявляти ухилянтів. На це Владлен Неклюдов відповів нам так: "Основне завдання – зберегти життя військових, забезпечення порядку і на дорогах, і у військових частинах, і поряд з ними. Я активно просуваю цей законопроєкт. Пам’ятаєте ситуацію, коли загинув поліцейський від рук військових, які перевозили вибухові пристрої (подія мала місце на Вінничині в квітні цього року – Ред.). Поліцейський не загинув би, якщо б була військова поліція, якщо було б дотримання правопорядку і на фронті, і на дорогах. Ті, хто будуть самовільно залишати частини – це теж входить в поле зору (військової поліції – Ред.). Якщо військовослужбовці будуть залишати частини, то ворог зайде та захватить країну. Я вважаю, що без військової поліції неможливо дотримуватись законності і правопорядку як на фронті, так і на дорогах".За словами Неклюдова, на військову поліцію будуть поширюватися повноваження по охороні майна.Разом з тим Неклюдов вважає, що наразі інформацію про законопроєкт дещо перекручують ті, хто працює не в інтересах України.На це питання Владлен Неклюдов відповів нам так: "Проникати до житла тільки в тих ситуаціях, які передбачені законом. Якщо буде йтись про рятування життя, то звісно без ухвали суду будуть це робити. Але військовій поліції ми не даємо функції дізнання та досудове розслідування. Є певні зміни в КПК, які надають їм право виконувати доручення слідчого і прокурора. А широких повноважень не надаємо, щоб не "розганяти зраду". Якщо будуть порушення закона – будемо реагувати. Слідства у військовій поліції не буде, слідство буде за ДБР. У ДБР слідство військова поліція забирати не буде. Тільки допомогти".Резюмуючи, Неклюдов каже: "Дуже багато військових страждає через те, що немає законності та правопорядку".

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