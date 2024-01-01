Трьох волинян судять за сприяння військовозобов'язаним у незаконному перетині кордону





Як розповів Володимир Заплотинський, на лаві підсудних — троє обвинувачених.



"На початку повномасштабного вторгнення вони підшукували осіб, які хотіли перетнути кордон, йдеться про військовозобов'язаних, які проходили, за сприяння обвинувачених, ВЛК, отримували висновок щодо непридатності, звільнялися від військового обов’язку і мали можливість перетнути кордон", — зазначив представник сторони обвинувачення.



Показувати свої обличчя обвинувачені та їх адвокати заборонили.



Наразі слідство встановило два факти у сприянні незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. На судовому засіданні прокурор зачитав зібрані матеріали та приступив до допиту свідка. Той відмовився відповідати на запитання.



Спілкуватися із журналістами обвинувачені відмовилися. Другий свідок, якого мали допитати у ході судового засідання, не з'явився. Розгляд справи відклали до 6 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді допитали свідків у справі про незаконний перетин військовозобов'язаних через кордон за сприяння військово-лікарської комісії (ВЛК).Як розповів Суспільному прокурор, на лаві підсудних — троє обвинувачених."На початку повномасштабного вторгнення вони підшукували осіб, які хотіли перетнути кордон, йдеться про військовозобов'язаних, які проходили, за сприяння обвинувачених, ВЛК, отримували висновок щодо непридатності, звільнялися від військового обов’язку і мали можливість перетнути кордон", — зазначив представник сторони обвинувачення.Показувати свої обличчя обвинувачені та їх адвокати заборонили.Наразі слідство встановило два факти у сприянні незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. На судовому засіданні прокурор зачитав зібрані матеріали та приступив до допиту свідка. Той відмовився відповідати на запитання.Спілкуватися із журналістами обвинувачені відмовилися. Другий свідок, якого мали допитати у ході судового засідання, не з'явився. Розгляд справи відклали до 6 червня.

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