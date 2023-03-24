Побратими загиблого бійця зустріли під час виписки в Луцьку його дружину й новонародженого сина
Сьогодні, 07:07
У Волинському перинатальному центрі 4 червня виписали дружину загиблого волинського воїна Володимира Степашука Ольгу разом із новонародженим сином.
Привітати їх приїхали побратими полеглого воїна, рідні та друзі родини.
Як розповіла Суспільному породілля і дружина загиблого Ольга Степашук, 30-річний боєць полку спеціального призначення не встиг дізнатися, що вдруге стане татом.
"Мій чоловік не знав, що в нього буде другий хлопчик, на жаль. Він був у відпустці із 30-го серпня по 5-те вересня, а загинув 13 вересня 2023 року. Він не знав... Він хотів другого сина: як хотів, так і сталось", — зазначила волинянка.
Хлопчик народився з вагою 3 490 грамів та висотою 54 сантиметри. Малюк з'явився на світ 29 травня і разом із мамою декілька днів провів у лікарні, сказала завідувачка відділення неонатології обласного перинатального центру Тетяна Кощій.
З її слів, стан новонародженого наразі задовільний та стабільно набирає вагу.
"Дитинка знаходиться на вільному грудному вигодовуванні. Мама дуже позитивна. На даний час у мами абсолютно ніяких проблем не виникало і не виникає, вона в задовільному стані виписується додому як зі свого боку, так і з боку дитинки", — сказала медикиня.
Спогади про полеглого поліцейського з Волині Володимира Степашука
Волинянка Ольга Степашук розповіла, що її чоловік пішов на війну у лютому 2023 року. До того служив у Маневицькому відділку поліції.
"Мав посаду керівника сектору дізнання у званні капітана. Посмертно присвоєно звання майора. Він став інспектором полку "Сафарі", яка входить в об'єднану штурмову бригаду "Лють", — зазначила жінка.
На новонародженого братика вдома чекає старший син Олег, якому 8 років. Під час других пологів, сказала Ольга Степашук, з нею була сестра загиблого чоловіка Анна.
"Я була дуже близька зі своїм братом і коли я дізналась про вагітність Олі, я не могла бути осторонь. Він був світла людина дуже! Щирий, відкритий, позитивний. В нього абсолютно не було ніяких проблем, він всім завжди допомагав", — розповіла сестра загиблого воїна.
Спогадами про загиблого поділилась і колега Володимира Степашука поліцейська Іванна Хомич. З її слів, воїн був людиною із великої букви, і в лавах поліції його не вистачає.
"Він був моїм начальником і зараз я на цій посаді завдяки йому, мені його дуже не вистачає, ми з ним поспілкувались 24\7. Він як ішов на війну, обіцяв, що зранку має бути. "Привіт, а ввечері добраніч!". І я знала, що все добре", — сказала жінка.
Володимир Степашук готував себе до служби поліції ще зі шкільних років, розповіла матір воїна Марія Степашук. Зі слів жінки, син був хорошим другом, класним татом, люблячим чоловіком і сином.
"Він був неперевершений. Якщо він сказав: "Мама, я повинен там бути, якщо не я, тоді хто піде. Якщо я не піду, вони прийдуть сюди, а я не хочу, щоб вони сюди прийшли". Мій син був дуже порядний, був людиною слова", — розповіла волинянка.
Мама полеглого воїна Володимира Степашука додала, що імені для внука поки не обрали.
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Привітати їх приїхали побратими полеглого воїна, рідні та друзі родини.
Як розповіла Суспільному породілля і дружина загиблого Ольга Степашук, 30-річний боєць полку спеціального призначення не встиг дізнатися, що вдруге стане татом.
"Мій чоловік не знав, що в нього буде другий хлопчик, на жаль. Він був у відпустці із 30-го серпня по 5-те вересня, а загинув 13 вересня 2023 року. Він не знав... Він хотів другого сина: як хотів, так і сталось", — зазначила волинянка.
Хлопчик народився з вагою 3 490 грамів та висотою 54 сантиметри. Малюк з'явився на світ 29 травня і разом із мамою декілька днів провів у лікарні, сказала завідувачка відділення неонатології обласного перинатального центру Тетяна Кощій.
З її слів, стан новонародженого наразі задовільний та стабільно набирає вагу.
"Дитинка знаходиться на вільному грудному вигодовуванні. Мама дуже позитивна. На даний час у мами абсолютно ніяких проблем не виникало і не виникає, вона в задовільному стані виписується додому як зі свого боку, так і з боку дитинки", — сказала медикиня.
Спогади про полеглого поліцейського з Волині Володимира Степашука
Волинянка Ольга Степашук розповіла, що її чоловік пішов на війну у лютому 2023 року. До того служив у Маневицькому відділку поліції.
"Мав посаду керівника сектору дізнання у званні капітана. Посмертно присвоєно звання майора. Він став інспектором полку "Сафарі", яка входить в об'єднану штурмову бригаду "Лють", — зазначила жінка.
На новонародженого братика вдома чекає старший син Олег, якому 8 років. Під час других пологів, сказала Ольга Степашук, з нею була сестра загиблого чоловіка Анна.
"Я була дуже близька зі своїм братом і коли я дізналась про вагітність Олі, я не могла бути осторонь. Він був світла людина дуже! Щирий, відкритий, позитивний. В нього абсолютно не було ніяких проблем, він всім завжди допомагав", — розповіла сестра загиблого воїна.
Спогадами про загиблого поділилась і колега Володимира Степашука поліцейська Іванна Хомич. З її слів, воїн був людиною із великої букви, і в лавах поліції його не вистачає.
"Він був моїм начальником і зараз я на цій посаді завдяки йому, мені його дуже не вистачає, ми з ним поспілкувались 24\7. Він як ішов на війну, обіцяв, що зранку має бути. "Привіт, а ввечері добраніч!". І я знала, що все добре", — сказала жінка.
Володимир Степашук готував себе до служби поліції ще зі шкільних років, розповіла матір воїна Марія Степашук. Зі слів жінки, син був хорошим другом, класним татом, люблячим чоловіком і сином.
"Він був неперевершений. Якщо він сказав: "Мама, я повинен там бути, якщо не я, тоді хто піде. Якщо я не піду, вони прийдуть сюди, а я не хочу, щоб вони сюди прийшли". Мій син був дуже порядний, був людиною слова", — розповіла волинянка.
Мама полеглого воїна Володимира Степашука додала, що імені для внука поки не обрали.
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