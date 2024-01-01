Нічна атака росії: ППО збила 22 «шахеди» в п'яти областях





Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.



ППО працювала в декількох областях.



"До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – розповів Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 5 червня російська армія атакувала Україну 27 ударними безпілотниками Shahed-131/136. Запуск відбувся з території окупованого Криму та російського Курська.Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних силППО працювала в декількох областях."До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 22 «шахеди» у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях", – розповів Олещук.

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