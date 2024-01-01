Кредит на квартиру, дві автівки та дружина-бджілка: що декларує голова Ратного Бірук
Сьогодні, 08:20
Очільник Ратнівської громади, що у Ковельському районі, Віталій Бірук за минулий рік задекларував заробітну плату, дві автівки, землю та житло.
Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації він також вказав інформацію про дружину Оксану Бірук, дочку Олександру Бірук та сина Максима Бірука.
У 2023 голові Ратнівської громади нарахували понад 678 тисяч гривень заробітної плати. Виходить, що в середньому за місяць чоловік отримував близько 56,5 тисячі гривень. Зауважимо: у цю суму, окрім посадового окладу, також входять і премії, і надбавки й інші додаткові виплати. Того року посадовцю вдалось заощадити, бо ж готівкою, згідно з декларацією, він зберігав 220 тисяч гривень.
Автомобілів у власності пан Віталій не має, проте є у нього право безоплатного користування двома транспортними засобами – з грудня 2019 року він користується Volkswagen Passat 2011 року, який належить Станіславу Касянчуку. До слова, право користування цією автівкою має й дружина посадовця Оксана. Інше право безоплатного користування політик має на ЗАЗ 110307 2003 року, який належить його дружині.
Серед іншого Віталій Бірук з листопада 2008 року володіє ще земельною ділянкою у селищі Ратне, площа якої становить 1 200 м2. Проте її вартість не вказана.
Дружина посадовця Оксана Бірук у 2023 році мала не одне джерело доходів. Так, жінка працювала в управлінні гуманітарної політики Ратнівської селищної ради, де їй нарахували 25,9 тисячі гривень. На іншому місці роботи – Ратнівському ліцеї №2 – їй нарахували понад 139 тисяч гривень. Отримувала вона й нарахування від КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді» у розмірі 16,3 тисячі гривень. Централізована бухгалтерія управління освіти і науки Волинської ОДА – ще одне місце роботи Оксани Бірук, де їй нарахували лише 1 000 гривень. На цьому її доходи не закінчилися, адже торік їй ще нарахували соцдопомогу у 25,2 тисячі.
Якщо підрахувати, то сумарний дохід дружини голови Ратнівської громади становив понад 207 тисяч гривень.
Окрім цього Оксана Бірук володіє:
- з вересня 2009 року вже згаданим автомобілем ЗАЗ 110307 2003 року, яким користується її чоловік. Вартість автівки не вказана;
- з квітня 2013 року квартирою у селищі Ратне. Загальна площа – 28,4 м2. Вартість на дату набуття права – 67 243 гривні. Згідно з декларацією Віталія Бірука, право на проживання у цій квартирі має він та діти;
- з грудня 2016 року земельною ділянкою у селищі Ратне. Загальна площа – 1 577 м2. Вартість на дату набуття права – 22 456 гривень;
- з грудня 2009 року земельною ділянкою у селі Замшани. Загальна площа – 1 700 м2. Вартість не вказана;
На початку січня 2023 року жінка стала власницею квартири у селі Ратне. Загальна площа помешкання становить 62 м2. Вартість на дату набуття права – 1 210 000 гривень. На це житло жінка оформила кредит. Станом на кінець 2023 року їй ще лишилось виплатити 923 633 гривень. Разом з тим у пані Оксани є ще один кредит, який вона взяла у далекому 2013 році. Згідно з декларацією, сума позики – 50 тисяч гривень, з яких на кінець того року їй треба виплатити трохи більше як 24 тисячі.
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Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент".
У своїй декларації він також вказав інформацію про дружину Оксану Бірук, дочку Олександру Бірук та сина Максима Бірука.
У 2023 голові Ратнівської громади нарахували понад 678 тисяч гривень заробітної плати. Виходить, що в середньому за місяць чоловік отримував близько 56,5 тисячі гривень. Зауважимо: у цю суму, окрім посадового окладу, також входять і премії, і надбавки й інші додаткові виплати. Того року посадовцю вдалось заощадити, бо ж готівкою, згідно з декларацією, він зберігав 220 тисяч гривень.
Автомобілів у власності пан Віталій не має, проте є у нього право безоплатного користування двома транспортними засобами – з грудня 2019 року він користується Volkswagen Passat 2011 року, який належить Станіславу Касянчуку. До слова, право користування цією автівкою має й дружина посадовця Оксана. Інше право безоплатного користування політик має на ЗАЗ 110307 2003 року, який належить його дружині.
Серед іншого Віталій Бірук з листопада 2008 року володіє ще земельною ділянкою у селищі Ратне, площа якої становить 1 200 м2. Проте її вартість не вказана.
Дружина посадовця Оксана Бірук у 2023 році мала не одне джерело доходів. Так, жінка працювала в управлінні гуманітарної політики Ратнівської селищної ради, де їй нарахували 25,9 тисячі гривень. На іншому місці роботи – Ратнівському ліцеї №2 – їй нарахували понад 139 тисяч гривень. Отримувала вона й нарахування від КЗ «Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді» у розмірі 16,3 тисячі гривень. Централізована бухгалтерія управління освіти і науки Волинської ОДА – ще одне місце роботи Оксани Бірук, де їй нарахували лише 1 000 гривень. На цьому її доходи не закінчилися, адже торік їй ще нарахували соцдопомогу у 25,2 тисячі.
Якщо підрахувати, то сумарний дохід дружини голови Ратнівської громади становив понад 207 тисяч гривень.
Окрім цього Оксана Бірук володіє:
- з вересня 2009 року вже згаданим автомобілем ЗАЗ 110307 2003 року, яким користується її чоловік. Вартість автівки не вказана;
- з квітня 2013 року квартирою у селищі Ратне. Загальна площа – 28,4 м2. Вартість на дату набуття права – 67 243 гривні. Згідно з декларацією Віталія Бірука, право на проживання у цій квартирі має він та діти;
- з грудня 2016 року земельною ділянкою у селищі Ратне. Загальна площа – 1 577 м2. Вартість на дату набуття права – 22 456 гривень;
- з грудня 2009 року земельною ділянкою у селі Замшани. Загальна площа – 1 700 м2. Вартість не вказана;
На початку січня 2023 року жінка стала власницею квартири у селі Ратне. Загальна площа помешкання становить 62 м2. Вартість на дату набуття права – 1 210 000 гривень. На це житло жінка оформила кредит. Станом на кінець 2023 року їй ще лишилось виплатити 923 633 гривень. Разом з тим у пані Оксани є ще один кредит, який вона взяла у далекому 2013 році. Згідно з декларацією, сума позики – 50 тисяч гривень, з яких на кінець того року їй треба виплатити трохи більше як 24 тисячі.
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