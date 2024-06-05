Яка ситуація на фронті станом на ранок 5 червня





Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише



На Куп'янському напрямку українська армія відбила 17 атак ворога у районі Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області.



На Сіверському напрямку захисники відбили дві атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.



На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев'ять атак противника в районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.



На Покровському напрямку захисники відбили 42 атаки окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, де ворог намагався вибити підрозділи за підтримки авіації.



"На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів у районі населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка", – сказав речник.



Там ворог вісім разів намагався прорвати оборону.



На Времівському напрямку окупанти здійснили вісім спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.



На Оріхівському напрямку було сім бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки і Роботиного.



"На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник Генштабу.



На цьому напрямку ворог здійснив три атаки на позиції Сил оборони.



Загалом за добу було 110 бойових зіткнень, три ракетні удари із чотирма ракетами, 61 авіаудар, зокрема з 82 КАБами, понад 4000 обстрілів, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. За добу було п'ять бойових зіткнень, бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua На Куп'янському напрямку українська армія відбила 17 атак ворога у районі Синьківки, Берестового, Чернещини, Петропавлівки, Степової Новоселівки Харківської області, Невського і Стельмахівки Луганської області.На Сіверському напрямку захисники відбили дві атаки в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.На Краматорському напрямку українські воїни зупинили дев'ять атак противника в районах Калинівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.На Покровському напрямку захисники відбили 42 атаки окупантів у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, де ворог намагався вибити підрозділи за підтримки авіації."На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів у районі населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка", – сказав речник.Там ворог вісім разів намагався прорвати оборону.На Времівському напрямку окупанти здійснили вісім спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське, Костянтинівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.На Оріхівському напрямку було сім бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки, Новоданилівки і Роботиного."На Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник Генштабу.На цьому напрямку ворог здійснив три атаки на позиції Сил оборони.Загалом за добу було 110 бойових зіткнень, три ракетні удари із чотирма ракетами, 61 авіаудар, зокрема з 82 КАБами, понад 4000 обстрілів, зокрема 120 – із реактивних систем залпового вогню.

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