Зупинилося серце Героя з Волині Миколи Борисюка

Борисюк Микола Павлович, 1975 року народження.



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Микола Павлович став на захист України в лютому 2022 року. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, де лікарі діагностували страшну хворобу - онкологія. Пройшовши декілька курсів хіміотерапії, перебував в рідному селі. На жаль, цієї ночі серце Миколи зупинилося.



"Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині, дітям Миколи Павловича. Вічна пам'ять Захиснику України!



Чин відспівування та поховання воїна відбудеться в селі Городок.



Скорботний кортеж о 14-00 вирушить від домівки Захисника по вулиці Лісовій до місцевого храму УПЦ, далі по вулиці Піщаній до центру і до місцевого кладовища де воїна з усіма військовими почестями поховають.



Звертаємось до жителів громади з квітами та прапорами гідно провести до місця вічного спочинку українського Захисника", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 5 червня, помер Захисник України, житель села Городок, 1975 року народження.Про це повідомили у Прилісненській громаді.Микола Павлович став на захист України в лютому 2022 року. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, де лікарі діагностували страшну хворобу - онкологія. Пройшовши декілька курсів хіміотерапії, перебував в рідному селі. На жаль, цієї ночі серце Миколи зупинилося."Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині, дітям Миколи Павловича. Вічна пам'ять Захиснику України!Чин відспівування та поховання воїна відбудеться в селі Городок.Скорботний кортеж о 14-00 вирушить від домівки Захисника по вулиці Лісовій до місцевого храму УПЦ, далі по вулиці Піщаній до центру і до місцевого кладовища де воїна з усіма військовими почестями поховають.Звертаємось до жителів громади з квітами та прапорами гідно провести до місця вічного спочинку українського Захисника", - йдеться в повідомленні.

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