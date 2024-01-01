Зупинилося серце Героя з Волині Миколи Борисюка

Зупинилося серце Героя з Волині Миколи Борисюка
Сьогодні вночі, 5 червня, помер Захисник України, житель села Городок Борисюк Микола Павлович, 1975 року народження.

Про це повідомили у Прилісненській громаді.

Микола Павлович став на захист України в лютому 2022 року. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Тривалий час проходив лікування у військовому госпіталі, де лікарі діагностували страшну хворобу - онкологія. Пройшовши декілька курсів хіміотерапії, перебував в рідному селі. На жаль, цієї ночі серце Миколи зупинилося.

"Від усієї громади висловлюємо щирі співчуття родині, дітям Миколи Павловича. Вічна пам'ять Захиснику України!

Чин відспівування та поховання воїна відбудеться в селі Городок.

Скорботний кортеж о 14-00 вирушить від домівки Захисника по вулиці Лісовій до місцевого храму УПЦ, далі по вулиці Піщаній до центру і до місцевого кладовища де воїна з усіма військовими почестями поховають.

Звертаємось до жителів громади з квітами та прапорами гідно провести до місця вічного спочинку українського Захисника", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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