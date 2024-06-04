17-річні українці повинні повернутися з-за кордону і стати на облік у ТЦК





Про це в ефірі телемарафону 4 червня повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін, пише



Також повернутися мають українці, які взагалі не стали на облік. Наприклад, ті, хто виїхав у 17-річному віці.



"Передусім тим (потрібно повернутися і оновити дані в ТЦК – Ред.), хто застосунок «Резерв+» скачав, але там статус «У розшуку» з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі – виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", – сказав Лазуткін.



За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість.



"Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", – сказав він.



Окремо Лазуткін пояснив, що робити 17-річним українцям за кордоном.



"Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", – наводить його слова Армія Inform.



Стати на перший облік через "Резер+" поки що неможливо – лише через ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовозобов'язані українці, які наразі перебувають за кордоном і мають статус "у розшуку" в додатку "Резерв+", повинні повернутися до України та оновити дані в ТЦК.Про це в ефірі телемарафону 4 червня повідомив речник Міноборони, пише Армія Inform Також повернутися мають українці, які взагалі не стали на облік. Наприклад, ті, хто виїхав у 17-річному віці."Передусім тим (потрібно повернутися і оновити дані в ТЦК – Ред.), хто застосунок «Резерв+» скачав, але там статус «У розшуку» з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі – виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", – сказав Лазуткін.За його словами, навряд серед цих людей можна буде залучити до українського війська якусь суттєву кількість."Втім, ми розуміємо об’єктивно, що невеликий відсоток українців, які знаходяться зараз за кордоном, можна залучити до мобілізаційних процесів, і люди далеко не всі планують повертатися в Україну. Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", – сказав він.Окремо Лазуткін пояснив, що робити 17-річним українцям за кордоном."Юнаки, яким виповнилося 17 років, мають стати на військовий облік. Така вимога є. І вона стосується і тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ці люди будуть зберігати громадянство України і пов’язують своє майбутнє з нашою країною, то, вочевидь, це варто зробити", – наводить його слова Армія Inform.Стати на перший облік через "Резер+" поки що неможливо – лише через ТЦК.

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