Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів
Сьогодні, 11:10
Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 280 російських загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,
- танків − 7 806 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,
- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,
- РСЗВ − 1 092 (+0) од,
- засобів ППО − 830 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,
- танків − 7 806 (+12) од,
- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,
- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,
- РСЗВ − 1 092 (+0) од,
- засобів ППО − 830 (+3) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,
- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,
- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.
Дані уточнюються.
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