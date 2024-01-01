Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,



- танків − 7 806 (+12) од,



- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,



- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,



- РСЗВ − 1 092 (+0) од,



- засобів ППО − 830 (+3) од,



- літаків − 357 (+0) од,



- гелікоптерів − 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,



- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,



- кораблів/катерів − 27 (+0) од,



- підводних човнів − 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,



- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 280 російських загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,- танків − 7 806 (+12) од,- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,- РСЗВ − 1 092 (+0) од,- засобів ППО − 830 (+3) од,- літаків − 357 (+0) од,- гелікоптерів − 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,- кораблів/катерів − 27 (+0) од,- підводних човнів − 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.Дані уточнюються.

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