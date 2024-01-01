Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів

Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів
Сили оборони за минулу добу знищили ще 1 280 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу − близько 513 700 (+1 280) осіб,

- танків − 7 806 (+12) од,

- бойових броньованих машин − 15 036 (+16) од,

- артилерійських систем − 13 385 (+40) од,

- РСЗВ − 1 092 (+0) од,

- засобів ППО − 830 (+3) од,

- літаків − 357 (+0) од,

- гелікоптерів − 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 805 (+39) од,

- крилатих ракет − 2 270 (+2) од,

- кораблів/катерів − 27 (+0) од,

- підводних човнів − 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 297 (+69) од,

- спеціальної техніки − 2 223 (+12) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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