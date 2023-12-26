На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
Минулої доби рятувальники служби 101 ліквідували пожежу у квартирі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 червня в місті Нововолинську трапилася пожежа в квартирі на п’ятому поверсі. На місце події прибули рятувальники 5-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частини з міст Нововолинськ та Володимир-Волинський відповідно.
Повідомлення про пожежу надійшло о 21:41, а о 22 :37 її ліквідовано.
Під час пожежі травмувався мешканець квартири Олександр А., 1980 року народження. Його госпіталізовано до лікарні з діагнозом - опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння.
Причина пожежі – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
4 червня в місті Нововолинську трапилася пожежа в квартирі на п’ятому поверсі. На місце події прибули рятувальники 5-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частини з міст Нововолинськ та Володимир-Волинський відповідно.
Повідомлення про пожежу надійшло о 21:41, а о 22 :37 її ліквідовано.
Під час пожежі травмувався мешканець квартири Олександр А., 1980 року народження. Його госпіталізовано до лікарні з діагнозом - опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння.
Причина пожежі – встановлюється.
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