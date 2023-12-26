На Волині горіла квартира: є травмований

На Волині горіла квартира: є травмований
Минулої доби рятувальники служби 101 ліквідували пожежу у квартирі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

4 червня в місті Нововолинську трапилася пожежа в квартирі на п’ятому поверсі. На місце події прибули рятувальники 5-ї та 7-ї Державних пожежно-рятувальних частини з міст Нововолинськ та Володимир-Волинський відповідно.

Повідомлення про пожежу надійшло о 21:41, а о 22 :37 її ліквідовано.

Під час пожежі травмувався мешканець квартири Олександр А., 1980 року народження. Його госпіталізовано до лікарні з діагнозом - опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння.
На Волині горіла квартира: є травмований

Причина пожежі – встановлюється.
На Волині горіла квартира: є травмований

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, квартира, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 11:35
На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У місті на Волині згоріла квартира. ФОТО, ВІДЕО У місті на Волині згоріла квартира. ФОТО, ВІДЕО
20 квітень, 02:17
На Волині горіла квартира На Волині горіла квартира
24 березень, 11:34
На Волині горіли дві квартири та лазня На Волині горіли дві квартири та лазня
26 грудень, 2023, 11:05
Зайнялася натяжна стеля: подробиці нічної пожежі в луцькій багатоповерхівці Зайнялася натяжна стеля: подробиці нічної пожежі в луцькій багатоповерхівці
25 травень, 2022, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00
 0
Загроза з півночі: чи вступить у війну проти України білоруська армія
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
 0
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8