На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою

На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
Вчора, 4 червня, близько 10 години у селі Луків, на Ковельщині, 38-річний керманич мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожню обстановку, що могло б спричинити зіткнення з автомобілем Volkswagen.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аби його уникнути, водій двоколісного здійснив екстрене гальмування та впав з транспортного засобу, він травмувався. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Мотоцикл та автомобіль з місця події слідчі вилучили.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою

Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.

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Теги: Волинь, авто, мотоцикл, ДТП
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