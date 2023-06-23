На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою

Вчора, 4 червня, близько 10 години у селі Луків, на Ковельщині, 38-річний керманич мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості та не врахував дорожню обстановку, що могло б спричинити зіткнення з автомобілем Volkswagen.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аби його уникнути, водій двоколісного здійснив екстрене гальмування та впав з транспортного засобу, він травмувався. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Мотоцикл та автомобіль з місця події слідчі вилучили.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.