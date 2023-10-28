На Волині зіткнулися дві автівки

На Волині зіткнулися дві автівки
Вчора, 4 червня, у Нововолинську 65-річний водій ГАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі мікроавтобусу Mercedes та зіткнувся з ним.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок цього – тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes, його доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водії за кермом були тверезі.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.
На Волині зіткнулися дві автівки
На Волині зіткнулися дві автівки

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Теги: Волинь, ДТП, автівки
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