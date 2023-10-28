На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00
Вчора, 4 червня, у Нововолинську 65-річний водій ГАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі мікроавтобусу Mercedes та зіткнувся з ним.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього – тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes, його доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водії за кермом були тверезі.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок цього – тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes, його доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водії за кермом були тверезі.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.
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