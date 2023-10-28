На Волині зіткнулися дві автівки

Вчора, 4 червня, у Нововолинську 65-річний водій ГАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі мікроавтобусу Mercedes та зіткнувся з ним.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок цього – тілесні ушкодження отримав керманич Mercedes, його доставили у лікарню для надання медичної допомоги. Водії за кермом були тверезі.За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини аварії.