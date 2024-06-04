США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 12:21
Палата представників США схвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.
Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС Каріма Хана, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАС.
США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президент Джо Байден назвав вимоги прокурора «обурливими».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Reuters.
Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.
Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС Каріма Хана, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАС.
США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президент Джо Байден назвав вимоги прокурора «обурливими».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Рецидивіст погрожував луцькій судді просто під час засідання
Сьогодні, 12:38
США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 12:21
Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 12:05
На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00