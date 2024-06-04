США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду

США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду
Палата представників США схвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє Reuters.

Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.

Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС Каріма Хана, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАС.

США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президент Джо Байден назвав вимоги прокурора «обурливими».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, Джо Байден
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найближчі місяці українці можуть проводити значну частину дня без світла, – ЗМІ
Сьогодні, 13:00
Рецидивіст погрожував луцькій судді просто під час засідання
Сьогодні, 12:38
США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду
Сьогодні, 12:21
Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Сьогодні, 12:05
На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф Байден дозволить бити американськими ракетами по території рф
30 травень, 14:53
Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ Байден пропустить Саміт миру у Швейцарії, - ЗМІ
24 травень, 13:43
У США вважають, що нова допомога дозволить Україні перехопити ініціативу, – ЗМІ У США вважають, що нова допомога дозволить Україні перехопити ініціативу, – ЗМІ
25 квітень, 23:19
Байден підписав закон про допомогу Україні Байден підписав закон про допомогу Україні
24 квітень, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
⚡️Читати оперативні новини в Telegram
Сьогодні, 13:30
 0
Луганський правоохоронець став дезертиром і отримав мільйони як полонений
Сьогодні, 13:26
 0
Лучани завтра прощатимуться з Героєм Антоном Оконем
Сьогодні, 13:05
 0
Найближчі місяці українці можуть проводити значну частину дня без світла, – ЗМІ
Сьогодні, 13:00
 0
Рецидивіст погрожував луцькій судді просто під час засідання
Сьогодні, 12:38
 0
Медіа
відео
1/8