США впроваджують санкції проти Міжнародного кримінального суду

схвалила санкції проти Міжнародного кримінального суду.



Про це повідомляє



Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.



Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС Каріма Хана, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Галанта і трьох лідерів ХАМАС.



США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президент Джо Байден назвав вимоги прокурора «обурливими».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Палата представників СШАпроти Міжнародного кримінального суду.Про це повідомляє Reuters Законопроєкт внесли республіканці. Він пропонує санкції проти чиновників МКС за переслідування американців або громадян країн-союзників. Тепер документ має пройти Сенат.Це рішення Палати представників — реакція на запит головного прокурора МКС, який 20 травня запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю, міністра оборони Ізраїлюі трьох лідерів ХАМАС.США після цього почали погрожувати санкціями Хану, заявивши, що не можна порівнювати злочини ХАМАС і дії Ізраїлю. Президентназвав вимоги прокурора «обурливими».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію