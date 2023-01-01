Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки

Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу всіма засобами підтримувати владу країни та ізраїльтян.

Про це йдеться в заяві президента США, яка опублікована на сайті Білого дому, пише Суспільне.

"Сьогодні вранці я говорив з прем'єр-міністром Нетаньягу про жахливі атаки, які тривають в Ізраїлі. Сполучені Штати однозначно засуджують цей жахливий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАСУ з Гази, і я чітко дав зрозуміти прем'єру Нетаньягу, що ми готові запропонувати всі засоби підтримки уряду та народу Ізраїлю", – заявив Байден.

Він наголосив, що тероризм ніколи не має виправдання, а Ізраїль має право захищати себе і свій народ.

"США застерігають будь-яку іншу сторону, ворожу до Ізраїлю, яка шукає переваги в цій ситуації. Підтримка моєю адміністрацією безпеки Ізраїлю є твердою і непохитною", – підкреслив Джо Байден.

Президент США також додав, що він і його дружина моляться за всі родини, які постраждали від атаки ХАМАСу.

"Ми вбиті горем через трагічно обірвані життя та сподіваємося на швидке одужання всіх поранених", — сказав Байден і додав, що він зі своєю командою уважно стежить за ситуацією в Ізраїлі, і буде підтримувати тісний зв’язок із прем’єр-міністром Нетаньягу.

Що відомо про ситуацію в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня Ізраїль атакували з Сектору Газа. По центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару. Є загиблі, сотні людей поранені. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що терористи також намагалися проникнути на південь Ізраїлю з Гази. Мешканців просять залишатися у своїх домівках.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Міністр оборони Ізраїлю запровадив особливий стан у центральній частині країни після обстрілів із Гази.

ХАМАС заявив, що випустив 5000 ракет по Ізраїлю під час своєї ранкової атаки. В МЗС України Суспільному повідомили, що наразі не мають даних щодо постраждалих українців.

За даними МЗС, громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт

В 1967 році Ізраїль окупував Східний Єрусалим та Західний берег, більшу частину Сирійських Голанських висот, а також Сектор Гази та Єгипетський півострів Синай.

15 серпня 2005 року в рамках плану одностороннього розмежування, Ізраїль почав евакуацію єврейських поселенців (8500 осіб) і військ з району. До 22 серпня Сектор Гази покинули всі єврейські поселенці. 12 вересня був виведений останній ізраїльський солдат, що завершило 38-річну ізраїльську окупацію Сектора Гази.

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Теги: Ізраїль, Байден
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