Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю





За інформацією видання, ракети були запущені в бік Тель-Авіва, Бат-Яма, Рішон-ле-Ціона та інших міст у центральній частині Ізраїлю.



Також про ракетний удар повідомили рятувальні служби. Атака почалася з 20:00.



Тим часом джерела



Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.



За даними The Times of Israel, внаслідок удару ХАМАС по центральним районам Ізраїлю сьогодні ввечері постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві. Угруповання ХАМАС заявило, що випустило по Ізраїлю 150 ракет.



У соцмережах з’являються відео атаки.



Пізніше з’явились відео наслідків вечірнього удару бойовиків ХАМАС по Тель-Авіву.



Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.



Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Ізраїлю заявив, що його країна припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази. Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю.



Тим часом Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.



Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ізраїльске видання Haaretz повідомляє про ще одну масовану ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю.За інформацією видання, ракети були запущені в бік Тель-Авіва, Бат-Яма, Рішон-ле-Ціона та інших міст у центральній частині Ізраїлю.Також про ракетний удар повідомили рятувальні служби. Атака почалася з 20:00.Тим часом джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю підтвердили ракетний удар по Тель-Авіву. Є інформація про зруйновані будинки.Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.За даними The Times of Israel, внаслідок удару ХАМАС по центральним районам Ізраїлю сьогодні ввечері постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві. Угруповання ХАМАС заявило, що випустило по Ізраїлю 150 ракет.У соцмережах з’являються відео атаки.Пізніше з’явились відео наслідків вечірнього удару бойовиків ХАМАС по Тель-Авіву.Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Ізраїлю заявив, що його країна припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази. Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю.Тим часом Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію