Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю

Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю
Ізраїльске видання Haaretz повідомляє про ще одну масовану ракетну атаку бойовиків ХАМАС по Ізраїлю.

За інформацією видання, ракети були запущені в бік Тель-Авіва, Бат-Яма, Рішон-ле-Ціона та інших міст у центральній частині Ізраїлю.

Також про ракетний удар повідомили рятувальні служби. Атака почалася з 20:00.

Тим часом джерела LB.ua у Міноборони Ізраїлю підтвердили ракетний удар по Тель-Авіву. Є інформація про зруйновані будинки.

Також у Мінобороні Ізраїлю повідомили про повернення під контроль військової бази Реїм.

За даними The Times of Israel, внаслідок удару ХАМАС по центральним районам Ізраїлю сьогодні ввечері постраждали не менше 9 мирних жителів, четверо з них - у Тель-Авіві. Угруповання ХАМАС заявило, що випустило по Ізраїлю 150 ракет.

У соцмережах з’являються відео атаки.

Пізніше з’явились відео наслідків вечірнього удару бойовиків ХАМАС по Тель-Авіву.

Раніше бойовики пообіцяли помститися за знищення сьогодні ізраїльською армією двох висоток у Газі.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Ізраїлю заявив, що його країна припиняє постачання електроенергії до Сектору Гази. Більше 60% електроенергії Сектор Гази отримує від Ізраїлю.

Тим часом Ізраїль збирає чотири дивізії військових для сухопутної операції в районі Сектору Гази. Наразі там вже перебуває 31 батальйон регулярних сил.

Як повідомлялося, внаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ізраїль, ракетний удар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза
Сьогодні, 22:17
Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю
Сьогодні, 22:12
Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Сьогодні, 21:23
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 21:05
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
Схожі новини
Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Сьогодні, 21:23
Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали
Сьогодні, 20:12
Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих Росія вдарила по кафе та магазину у селі на Харківщині: щонайменше – 49 загиблих
05 жовтень, 16:15
СБУ затримала двох мешканців Києва, які скоригували удар по столиці 21 вересня СБУ затримала двох мешканців Києва, які скоригували удар по столиці 21 вересня
27 вересень, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза
Сьогодні, 22:17
 0
Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю
Сьогодні, 22:12
 0
Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Сьогодні, 21:23
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 21:05
 0
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8