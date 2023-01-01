Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, – Зеленський

Перевіряється інформація про загибель українки в Ізраїлі, – Зеленський
Перевіряється інформація про загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох українських громадян в Ізраїлі внаслідок атаки терористів ХАМАС.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні. За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь у наше посольство будь-яким доступним вам способом: Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи…

"Терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, увесь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. Жодної підтримки терористам!" - наголосив президент.


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Теги: Ізраїль, Зеленський
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