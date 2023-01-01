Північна Корея надала росії артилерію для війни проти України, – ЗМІ





Про це повідомляє CBS News із покликанням на неназваного представника США, пише



Водночас поки незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового плану постачань, чи це лише обмежена партія. Так само незрозуміло, що саме Північна Корея отримала в обмін за зброю, зазначає CBS News.



Телеканал припустив, що ця підтримка москви з боку Пхеньяна, здається, стала кульмінацією вересневої зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та президента рф володимира путіна.



Під час цієї зустрічі Кім Чен Ин сказав путіну, що той може розраховувати на «повну й беззастережну підтримку» Північної Кореї у «священній боротьбі» росії за захист своїх безпекових інтересів — вочевидь, натякаючи на вторгнення в Україну.



Після саміту путін натякнув, що вони з Кім Чен Ином обговорювали військову співпрацю. Багато хто очікував, що КНДР попросить від росії гроші або технології в обмін на підтримку війни проти України.



Після саміту путін натякнув, що вони з Кім Чен Ином обговорювали військову співпрацю.



Один південнокорейський високопосадовець сказав CBS News перед зустріччю Кім Чен Ина та Путіна, що Сеул стурбований тим, що КНДР може отримати від росії технології для будівництва атомних підводних човнів та більш досконалих ракет і супутників, на додаток до співпраці у сфері звичайної зброї.



Посадовець попередив, що якщо двосторонні зв’язки між росією та Північною Кореєю поглибиться до такого рівня, це дозволить Пхеньяну погрожувати не лише близьким азійським союзникам Сполучених Штатів — Південній Кореї та Японії, — але й усьому світу.



Нагадаємо, у вересні очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росія отримує боєприпаси від Північної Кореї принаймні з липня 2023 року.



Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Також Пхеньян передає танкові снаряди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея почала надавати росії артилерію для війни проти України.Про це повідомляє CBS News із покликанням на неназваного представника США, пише Громадське Водночас поки незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового плану постачань, чи це лише обмежена партія. Так само незрозуміло, що саме Північна Корея отримала в обмін за зброю, зазначає CBS News.Телеканал припустив, що ця підтримка москви з боку Пхеньяна, здається, стала кульмінацією вересневої зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина та президента рф володимира путіна.Під час цієї зустрічі Кім Чен Ин сказав путіну, що той може розраховувати на «повну й беззастережну підтримку» Північної Кореї у «священній боротьбі» росії за захист своїх безпекових інтересів — вочевидь, натякаючи на вторгнення в Україну.Після саміту путін натякнув, що вони з Кім Чен Ином обговорювали військову співпрацю. Багато хто очікував, що КНДР попросить від росії гроші або технології в обмін на підтримку війни проти України.Після саміту путін натякнув, що вони з Кім Чен Ином обговорювали військову співпрацю.Один південнокорейський високопосадовець сказав CBS News перед зустріччюта, що Сеул стурбований тим, що КНДР може отримати від росії технології для будівництва атомних підводних човнів та більш досконалих ракет і супутників, на додаток до співпраці у сфері звичайної зброї.Посадовець попередив, що якщо двосторонні зв’язки між росією та Північною Кореєю поглибиться до такого рівня, це дозволить Пхеньяну погрожувати не лише близьким азійським союзникам Сполучених Штатів — Південній Кореї та Японії, — але й усьому світу.Нагадаємо, у вересні очільник Головного управління розвідки Міноборони Українизаявив, що росія отримує боєприпаси від Північної Кореї принаймні з липня 2023 року.Ідеться про снаряди 122 мм та 152 мм для гармат радянського зразка, ракети до реактивних систем залпового вогню «Град». Також Пхеньян передає танкові снаряди.

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