8 жовтня на Волині: гортаючи календар

8 жовтня день народження у волинської поетеси(на фото).Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Василь, Віктор, Володимир, Марія, Надія, Таїсія, Тетяна.ВолиньPost вітає іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Також 8 жовтня в Україні професійне свято відзначають юристи.ВолиньPost приєднується до вітань і поздоровлень на адресу юристів всіх сфер діяльності і бажає їм верховенства порядку і права в їх щоденній практиці, міцного здоров’я і хороших сімейних взаємин.У Луцьку 8 жовтня у 1987 році почесним лучанином став учасник війнита слюсар-сантехнікЦього року 8 жовтня відзначають Всесвітній день зору.