Від штрафу до 5 років в'язниці: яке покарання загрожує за відмову від повістки





Про це повідомляє Романа Істоміна в інтерв'ю Telegraf.



Відмова отримувати повістку чи розписуватись



За словами Істоміна, у випадку відмови отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК та СП можуть скласти на громадянина протокол про адміністративне правопорушення.



Відповідно до статті 210 КУпАП, в умовах особливого періоду, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, від 850 до 1700 гривень.



Також адміністративна відповідальність передбачена у разі ігнорування повістки, яка була видана з метою уточнення військово-облікових даних.



Ігнорування "бойової" повістки



У разі ігнорування "бойової" повістки може бути відкрито кримінальну справу.



"Це коли військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт. Стаття 336 Кримінального кодексу у цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", - пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.



Мобілізація в Україні



Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. В першу чергу призивають резервістів, учасників АТО, ООС, зокрема з поступовим нарощуванням чисельності армії за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.



В кінці липня Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада поточного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У разі відмови отримувати повістку, або ж розписуватись, людині загрожує адміністративне правопорушення. Ігнорування "бойової" повістки передбачає відкриття кримінальної справи.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Полтавського обласного ТЦК та СП майорав інтерв'ю Telegraf.За словами Істоміна, у випадку відмови отримувати повістку чи розписуватись, представник ТЦК та СП можуть скласти на громадянина протокол про адміністративне правопорушення.Відповідно до статті 210 КУпАП, в умовах особливого періоду, розмір штрафу становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто, від 850 до 1700 гривень.Також адміністративна відповідальність передбачена у разі ігнорування повістки, яка була видана з метою уточнення військово-облікових даних.У разі ігнорування "бойової" повістки може бути відкрито кримінальну справу."Це коли військовозобов’язаний пройшов ВЛК, але у визначену дату не прибув на мобілізаційний пункт. Стаття 336 Кримінального кодексу у цьому випадку передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років", - пояснив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.Сьогодні в Україні діє загальна мобілізація, яка здійснюється в обсягах, визначених мобілізаційними планами. В першу чергу призивають резервістів, учасників АТО, ООС, зокрема з поступовим нарощуванням чисельності армії за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.В кінці липня Верховна рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів. Вони діятимуть щонайменше до 15 листопада поточного року.

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