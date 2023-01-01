На Волині у 18 медзакладах створили позаштатні військово-лікарські комісії





Про роботу військово-лікарських комісій на Волині розповів під час брифінгу ОВА начальник Управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух, пишуть



«Раніше ми знали, що лікарі, які залучаються до роботи комісій військовозобов’язаних формувалися, як правило, зі штату закладів охорони здоров’я. Лікарі йшли на призовну комісію і разом виконували свою функцію. Однак це було трохи неправильно, – сказав Юрій легкодух. – Заклади охорони здоров’я жалілися, що залучається велика кількість медичного персоналу для роботи ВЛК та не вистачало коштів».



Зараз в області функціонують позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі закладів охорони здоров’я. Фінансування комісій проводиться за державні кошти відповідно до укладених договорів з НСЗУ. На Волині 18 медзакладів підписали пакет за даним видом послуг.



«Опісля укладення договору, у лікарні створюється штат комісії для проходження ВЛК. У штат входить певний перелік лікарів і медсестер, – зазначив посадовець. – Призовники, які скеровуються до проходження військово-лікарських комісій отримують безоплатний і повний спектр послуг для того, щоб виявити чи є вони готовими до призову».



Начальник управління охорони здоров’я ОДА додав, що такі зміни відбулися для зручності, як для громадян, так і медпрацівників. Адже позаштатні військово-лікарські комісії пришвидшують проведення медичного огляду щодо визначення придатності до військової служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віднедавна у Волинській області створені та функціонують позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі закладів охорони здоров’я. Фінансування комісій проводиться за державні кошти відповідно до укладених договорів з НСЗУ. На Волині 18 медзакладів підписали пакет за даним видом послуг.Про роботу військово-лікарських комісій на Волині розповів під час брифінгу ОВА начальник Управління охорони здоров’я Волинської ОДА Юрій Легкодух, пишуть Волинські новини «Раніше ми знали, що лікарі, які залучаються до роботи комісій військовозобов’язаних формувалися, як правило, зі штату закладів охорони здоров’я. Лікарі йшли на призовну комісію і разом виконували свою функцію. Однак це було трохи неправильно, – сказав Юрій легкодух. – Заклади охорони здоров’я жалілися, що залучається велика кількість медичного персоналу для роботи ВЛК та не вистачало коштів».Зараз в області функціонують позаштатні постійно діючі військово-лікарські комісії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі закладів охорони здоров’я. Фінансування комісій проводиться за державні кошти відповідно до укладених договорів з НСЗУ. На Волині 18 медзакладів підписали пакет за даним видом послуг.«Опісля укладення договору, у лікарні створюється штат комісії для проходження ВЛК. У штат входить певний перелік лікарів і медсестер, – зазначив посадовець. – Призовники, які скеровуються до проходження військово-лікарських комісій отримують безоплатний і повний спектр послуг для того, щоб виявити чи є вони готовими до призову».Начальник управління охорони здоров’я ОДА додав, що такі зміни відбулися для зручності, як для громадян, так і медпрацівників. Адже позаштатні військово-лікарські комісії пришвидшують проведення медичного огляду щодо визначення придатності до військової служби.

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