Курс валют у Луцьку 8 жовтня

Курс валют у Луцьку 8 жовтня
8 жовтня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.20.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.50, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.80.

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Теги: курс валют, Луцьк, Волинь
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