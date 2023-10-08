Курс валют у Луцьку 8 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.50, а продають за 40.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.80.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 жовтня готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.20.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.50, а продають за 40.80.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8.80.

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