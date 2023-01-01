Волинянин спробував підкупити поліцію за 1500 гривень

Волинянин спробував підкупити поліцію за 1500 гривень
П’яний водій, якого зупинили поліцейські у селі Кроватка на Волині, безрезультатно спробував «порішати».

Про це повідомляє Луцьке районне управління поліції у фейсбуці.

У селі Кроватка працівники Рожищенського сектору реагування патрульної поліції зупинили транспортний засіб Audi за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів та спілкування із 41-річним водієм правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройдений тест на алкотестері показав 1,86 проміле.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, керманич запропонував поліцейським вирішити питання на місці та, попри попередження про відповідальність за такі дії, поклав грошові кошти у сумі 1500 гривень у службове авто.
Волинянин спробував підкупити поліцію за 1500 гривень

Цей факт поліцейським вдалось зафіксувати на нагрудну бодікамеру. На місце події відразу викликали слідчо-оперативну групу для документування факту хабарництва.

Відомості за цим фактом будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України. Разом з цим, за керування напідпитку на водія склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Це вже не перший адмінматеріал за аналогічне порушення. До того ж, винуватець відомий як домашній кривдник.

Нині справу по факту вирішуватиме суд.

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Теги: хабар, Волинь
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