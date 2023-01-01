Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 21:05
Захисник з Волині Олександр Петрик отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Житель Любешова Олександр Петрик отримав "Золотий хрест" від Валерія Залужного. Вітаємо нашого земляка і чекаємо з перемогою!" - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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Про це повідомили у Любешівській громаді.
"Житель Любешова Олександр Петрик отримав "Золотий хрест" від Валерія Залужного. Вітаємо нашого земляка і чекаємо з перемогою!" - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.
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