Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Захисник з Волині Олександр Петрик отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомили у Любешівській громаді.

"Житель Любешова Олександр Петрик отримав "Золотий хрест" від Валерія Залужного. Вітаємо нашого земляка і чекаємо з перемогою!" - йдеться в повідомленні.
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

ДОВІДКОВО.

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю
Сьогодні, 22:12
Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Сьогодні, 21:23
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 21:05
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
Зник два дні тому: на Волині у лісі розшукали 77-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
Вдова загиблого Героя з Волині Володимира Деркача пожертвувала 1,5 мільйона гривень на дрони для ЗСУ Вдова загиблого Героя з Волині Володимира Деркача пожертвувала 1,5 мільйона гривень на дрони для ЗСУ
06 жовтень, 14:45
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Миколою Байруком. ФОТО
06 жовтень, 11:05
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Байруком
05 жовтень, 13:00
На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО На Волині попрощалися з Героєм Артуром Новосадом. ФОТО
05 жовтень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ідентифіковали 48 загиблих унаслідок ракетного удару росії по селу Гроза
Сьогодні, 22:17
 0
Бойовики ХАМАС знов завдають масованого ракетного удару по Ізраїлю
Сьогодні, 22:12
 0
Байден пообіцяв Ізраїлю всі засоби підтримки
Сьогодні, 21:23
 0
Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного
Сьогодні, 21:05
 0
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
 0
Медіа
відео
1/8