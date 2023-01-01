Воїн з Волині отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Олександр Петрик отримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.



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"Житель Любешова Олександр Петрик отримав "Золотий хрест" від Валерія Залужного. Вітаємо нашого земляка і чекаємо з перемогою!" - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО.



Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник з Волиніотримав «Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУПро це повідомили у Любешівській громаді."Житель Любешова Олександр Петрик отримав "Золотий хрест" від Валерія Залужного. Вітаємо нашого земляка і чекаємо з перемогою!" - йдеться в повідомленні.Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються особи рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності.

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