Зник два дні тому: на Волині у лісі розшукали 77-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Сьогодні, 7 жовтня, близько 07.00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що 77-річний житель с.Боровне два дні тому пішов з дому та не повернувся, має проблеми з пам'яттю.
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділку поліції.
З ініціативи поліції до проведення пошукових заходів залучили додаткові наряди поліції, працівників ТЦКСП та лісівників.
Близько 12.00 години спільними зусиллями встановили місцезнаходження зниклого. Чоловіка виявили у лісовому масиві неподалік села Нова Руда. Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділку поліції.
З ініціативи поліції до проведення пошукових заходів залучили додаткові наряди поліції, працівників ТЦКСП та лісівників.
Близько 12.00 години спільними зусиллями встановили місцезнаходження зниклого. Чоловіка виявили у лісовому масиві неподалік села Нова Руда. Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
Зник два дні тому: на Волині у лісі розшукали 77-річного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 20:18
Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали
Сьогодні, 20:12
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 жовтня
Сьогодні, 20:00