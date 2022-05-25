Зник два дні тому: на Волині у лісі розшукали 77-річного чоловіка. ФОТО

Сьогодні, 7 жовтня, близько 07.00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що 77-річний житель с.Боровне два дні тому пішов з дому та не повернувся, має проблеми з пам'яттю.Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділку поліції.З ініціативи поліції до проведення пошукових заходів залучили додаткові наряди поліції, працівників ТЦКСП та лісівників.Близько 12.00 години спільними зусиллями встановили місцезнаходження зниклого. Чоловіка виявили у лісовому масиві неподалік села Нова Руда. Наразі його життю нічого не загрожує. Жертвою протиправних дій розшуканий не став.