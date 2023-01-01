Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 жовтня





Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.



У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та ранком дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.



В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та ранком дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.



Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Волині. «8 жовтня вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний гідрометцентр опублікував прогноз погоди на завтра, 8 жовтня.Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі та ранком дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі та ранком дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 7-12°.Також синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Волині. «8 жовтня вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у повідомленні.

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