Унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули щонайменше 100 осіб, понад 900 постраждали





Про це повідомляє



"Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень внаслідок тривалої терористичної атаки ХАМАС на південь та центральну частину Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці було



Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад ад-Дейф заяявив, що по Ізраїлю було випущено 5000 ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.



Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.



ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок масштабної атаки ХАМАС по Ізраїлю загинуло щонайменше 100 людей, ще понад 900 - постраждали.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на The Times of Israel."Міністерство охорони здоров'я повідомляє, що наразі 908 постраждалих були доставлені до лікарень внаслідок тривалої терористичної атаки ХАМАС на південь та центральну частину Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, по центральних та південних районах Ізраїлю в суботу вранці було завдано масованого ракетного удару Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад ад-Дейф заяявив, що по Ізраїлю було випущено 5000 ракет. В Ізраїлі заявили, що по території країни було випущено 2200 ракет.Міністр оборони Ізраїлю затвердив призов резервістів відповідно до потреб ЦАХАЛу. Армія Ізраїлю оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі" у відповідь на атаку ХАМАС.ЄС, США, Україна та низка інших держав засудили атаки по Ізраїлю. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США забезпечать Ізраїль усім необхідним для захисту цивільного населення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію