Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
Сьогодні, 20:40
На Волині під час аеропатрулювання екосистем співробітники ДСНС виявили чоловіка за спалюванням сухої трави.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Фахівці Ковельського районного управління провели профілактичний рейд в екосистемах Голобської територіальної громади. Для патрулювання стану пожежної безпеки територій використовували безпілотний літальний апарат.
У ході рейду виявили місцевого жителя , який спалював суху рослинність. За порушення законодавства чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Фахівці Ковельського районного управління провели профілактичний рейд в екосистемах Голобської територіальної громади. Для патрулювання стану пожежної безпеки територій використовували безпілотний літальний апарат.
У ході рейду виявили місцевого жителя , який спалював суху рослинність. За порушення законодавства чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.
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