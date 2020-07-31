Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Фахівці Ковельського районного управління провели профілактичний рейд в екосистемах Голобської територіальної громади. Для патрулювання стану пожежної безпеки територій використовували безпілотний літальний апарат.



У ході рейду виявили місцевого жителя , який спалював суху рослинність. За порушення законодавства чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час аеропатрулювання екосистем співробітники ДСНС виявили чоловіка за спалюванням сухої трави.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Фахівці Ковельського районного управління провели профілактичний рейд в екосистемах Голобської територіальної громади. Для патрулювання стану пожежної безпеки територій використовували безпілотний літальний апарат.У ході рейду виявили місцевого жителя , який спалював суху рослинність. За порушення законодавства чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію