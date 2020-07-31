Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави

Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави
На Волині під час аеропатрулювання екосистем співробітники ДСНС виявили чоловіка за спалюванням сухої трави.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Фахівці Ковельського районного управління провели профілактичний рейд в екосистемах Голобської територіальної громади. Для патрулювання стану пожежної безпеки територій використовували безпілотний літальний апарат.

У ході рейду виявили місцевого жителя , який спалював суху рослинність. За порушення законодавства чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 3060 гривень.
Волинянин заплатить понад 3 тисячі штрафу за спалювання трави

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Теги: Волинянин, трава, спалювання
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