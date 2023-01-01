Обленерго попередило, що знеструмить частину Луцька і прилеглі села

Обленерго попередило, що знеструмить частину Луцька і прилеглі села
У вівторок, 10 жовтня із 9:00 до 12:00 в десяти селах повністю і на окремих вулицях Луцька буде припинено подачу електроенергії у зв’язку з технічним обслуговуванням мереж.

Про це повідомляє прес-центр ПрАТ "Волиньобленерго".

Список вулиць у Луцьку: Рівненська, Теремнівська, Хурсенка, Відродження, Сагайдачного, Дорошенка, Мисливська, Окружна, Польова, Декабристів, Прилуцька, Вишнівська, Алмазова, Надрічна, Пантелеймона Куліша, Східна, Дубнівська, Довженка, Вербицького, Героїв Крут, Стуса, Вишнева, Підгаєцька, Заводська, Писаревського, Загородня, Січова, Садовського, Панаса Мирного, Сонячна.

Села Струмівка, Підгайці, Гаразджа, Піддубці, Верхівка, Новокотів, Романів, Ботин, Лище, Воротнів – повністю.

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Теги: електроенергія, Волинь
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