Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ





Про це Ігор Поліщук.



Так, Луцьк став абсолютним лідером з оцінки якості водопостачання (86% схвалення), опалення (80% схвалення), вуличного освітлення (84% схвалення), діяльності шкіл та садочків (72% та 70% схвалення відповідно), діяльності університетів, технікумів, коледжів (63% схвалення).



Високо оцінюють лучани й послуги зі збору сміття (78% схвалення), транспортної інфраструктури та громадського транспорту (71% схвалення) та роботи ЦНАПу (70% схвалення). Також позитивну оцінку отримали й медичні заклади (47% схвалення, 34% оцінюють середньо).



"Дякую нашим військовим за те, що у нашому місті та громаді ми можемо жити й працювати та досягати таких високих показників.



Дякую усім лучанам, що своєю щоденною працею творять комфорт та затишок в нашому місті, працюють для його активного життя та розвитку, дякую усім працівникам комунальних підприємств, установ та закладів, дякую підприємцям та підприємствам, що створюють робочі місця та наповнюють бюджет, дякую усім працівникам нашої міськради, а також депутатам міської ради та членам виконавчого комітету, які допомагають розвивати громаду", - наголосив Ігор Поліщук.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Згідно з результатами Всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться Міжнародним республіканським інститутом наше місто Луцьк вчергове зайняло перше місце в Україні по індексу якості обслуговування та послуг, що визначений на основі 19 показників.Про це повідомив міський головаТак, Луцьк став абсолютним лідером з оцінки якості водопостачання (86% схвалення), опалення (80% схвалення), вуличного освітлення (84% схвалення), діяльності шкіл та садочків (72% та 70% схвалення відповідно), діяльності університетів, технікумів, коледжів (63% схвалення).Високо оцінюють лучани й послуги зі збору сміття (78% схвалення), транспортної інфраструктури та громадського транспорту (71% схвалення) та роботи ЦНАПу (70% схвалення). Також позитивну оцінку отримали й медичні заклади (47% схвалення, 34% оцінюють середньо)."Дякую нашим військовим за те, що у нашому місті та громаді ми можемо жити й працювати та досягати таких високих показників.Дякую усім лучанам, що своєю щоденною працею творять комфорт та затишок в нашому місті, працюють для його активного життя та розвитку, дякую усім працівникам комунальних підприємств, установ та закладів, дякую підприємцям та підприємствам, що створюють робочі місця та наповнюють бюджет, дякую усім працівникам нашої міськради, а також депутатам міської ради та членам виконавчого комітету, які допомагають розвивати громаду", - наголосив Ігор Поліщук.Повне опитування доступне за ПОСИЛАННЯМ

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