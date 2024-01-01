Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
Згідно з результатами Всеукраїнського муніципального опитування, що проводиться Міжнародним республіканським інститутом наше місто Луцьк вчергове зайняло перше місце в Україні по індексу якості обслуговування та послуг, що визначений на основі 19 показників.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Так, Луцьк став абсолютним лідером з оцінки якості водопостачання (86% схвалення), опалення (80% схвалення), вуличного освітлення (84% схвалення), діяльності шкіл та садочків (72% та 70% схвалення відповідно), діяльності університетів, технікумів, коледжів (63% схвалення).

Високо оцінюють лучани й послуги зі збору сміття (78% схвалення), транспортної інфраструктури та громадського транспорту (71% схвалення) та роботи ЦНАПу (70% схвалення). Також позитивну оцінку отримали й медичні заклади (47% схвалення, 34% оцінюють середньо).
Луцьк – найкомфортніше місто України. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

"Дякую нашим військовим за те, що у нашому місті та громаді ми можемо жити й працювати та досягати таких високих показників.

Дякую усім лучанам, що своєю щоденною працею творять комфорт та затишок в нашому місті, працюють для його активного життя та розвитку, дякую усім працівникам комунальних підприємств, установ та закладів, дякую підприємцям та підприємствам, що створюють робочі місця та наповнюють бюджет, дякую усім працівникам нашої міськради, а також депутатам міської ради та членам виконавчого комітету, які допомагають розвивати громаду", - наголосив Ігор Поліщук.

Повне опитування доступне за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: Луцьк, опитування, індекс якості обслуговування, варте уваги
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Коментарі 2
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Без світла і води гарячої , яку постійно виключають і запахи в Луцьку ароматів Шанель
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Кожна жаба своє болото хвалить. Вся міська рада проголосувала? І не забудьте про премії в час війни для себе...
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