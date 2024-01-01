У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя

У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
У зв’язку із похованням полеглого у боях із російськими загарбниками військовослужбовця Володимира Петрука у Голобській громаді на Волині сьогодні, 5 червня, оголосили Днем жалоби.

Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.

«У зв’язку із похованням військовослужбовця Володимира Петрука, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголосити на території Голобської громади 5 червня Днем жалоби», - йдеться у розпорядженні за підписом секретаря ради Ангеліни Біліч.

У День жалоби по всій території Голобської громади приспустили Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Також влада рекомендувала підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності обмежити проведення розважальних заходів.
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 11:35
На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів
Сьогодні, 11:10
34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами
04 червень, 14:28
У лікарні зупинилося серце Героя Олександра Поліщука з Волині У лікарні зупинилося серце Героя Олександра Поліщука з Волині
04 червень, 12:04
Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку
04 червень, 11:16
На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
03 червень, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 12:00
 0
Загроза з півночі: чи вступить у війну проти України білоруська армія
Сьогодні, 12:00
 0
На Волині травмувався мотоцикліст, намагаючись уникнути зіткнення з автівкою
Сьогодні, 11:35
 0
На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
 0
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
 0
Медіа
відео
1/8