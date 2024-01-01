У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя

Володимира Петрука у Голобській громаді на Волині сьогодні, 5 червня, оголосили Днем жалоби.



Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.



«У зв’язку із похованням військовослужбовця Володимира Петрука, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголосити на території Голобської громади 5 червня Днем жалоби», - йдеться у розпорядженні за підписом секретаря ради Ангеліни Біліч.



У День жалоби по всій території Голобської громади приспустили Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Також влада рекомендувала підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності обмежити проведення розважальних заходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв’язку із похованням полеглого у боях із російськими загарбниками військовослужбовцяу Голобській громаді на Волині сьогодні, 5 червня, оголосили Днем жалоби.Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.«У зв’язку із похованням військовослужбовця Володимира Петрука, якийз російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголосити на території Голобської громади 5 червня Днем жалоби», - йдеться у розпорядженні за підписом секретаря радиУ День жалоби по всій території Голобської громади приспустили Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Також влада рекомендувала підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності обмежити проведення розважальних заходів.

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