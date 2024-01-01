У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
У зв’язку із похованням полеглого у боях із російськими загарбниками військовослужбовця Володимира Петрука у Голобській громаді на Волині сьогодні, 5 червня, оголосили Днем жалоби.
Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.
«У зв’язку із похованням військовослужбовця Володимира Петрука, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголосити на території Голобської громади 5 червня Днем жалоби», - йдеться у розпорядженні за підписом секретаря ради Ангеліни Біліч.
У День жалоби по всій території Голобської громади приспустили Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Також влада рекомендувала підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності обмежити проведення розважальних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Голобська селищна рада.
«У зв’язку із похованням військовослужбовця Володимира Петрука, який загинув на війні з російським агресором, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України оголосити на території Голобської громади 5 червня Днем жалоби», - йдеться у розпорядженні за підписом секретаря ради Ангеліни Біліч.
У День жалоби по всій території Голобської громади приспустили Державний прапор України на адміністративних будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Також влада рекомендувала підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності обмежити проведення розважальних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині горіла квартира: є травмований
Сьогодні, 11:30
У громаді на Волині оголосили жалобу через поховання Героя
Сьогодні, 11:18
Захисники відмінусували за добу ще 1 280 окупантів
Сьогодні, 11:10
34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка
Сьогодні, 10:52