На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині

На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
Сумна звістка надійшла до Голобської громади на Волині – у боях із російськими загарбниками обірвалося життя краянина Володимира Петрука.

Про це в телеграмі повідомила Голобська ОТГ.

«Ворог знову затьмарив небо над нашою громадою. 02 червня виконуючи військовий обов'язок загинув голобчанин Володимир Петрук. Нещодавно він обіцяв мамі привести в дім наречену... Та рашистська нечисть його вбила. Підтримаймо згорьовану маму та всю родину. Вічна слава Герою! Слава Україні, яку він захищав», - йдеться у повідомленні.

Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови Сергія Гарбарука, 3-4 червня у громаді оголошено Днями жалоби. У ці дні приспустять прапор біля установ, а також рекомендують обмежити проведення розважальних заходів.
На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині

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Теги: загиблі, війна
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