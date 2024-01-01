На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
Сьогодні, 17:37
Сумна звістка надійшла до Голобської громади на Волині – у боях із російськими загарбниками обірвалося життя краянина Володимира Петрука.
Про це в телеграмі повідомила Голобська ОТГ.
«Ворог знову затьмарив небо над нашою громадою. 02 червня виконуючи військовий обов'язок загинув голобчанин Володимир Петрук. Нещодавно він обіцяв мамі привести в дім наречену... Та рашистська нечисть його вбила. Підтримаймо згорьовану маму та всю родину. Вічна слава Герою! Слава Україні, яку він захищав», - йдеться у повідомленні.
Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови Сергія Гарбарука, 3-4 червня у громаді оголошено Днями жалоби. У ці дні приспустять прапор біля установ, а також рекомендують обмежити проведення розважальних заходів.
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Про це в телеграмі повідомила Голобська ОТГ.
«Ворог знову затьмарив небо над нашою громадою. 02 червня виконуючи військовий обов'язок загинув голобчанин Володимир Петрук. Нещодавно він обіцяв мамі привести в дім наречену... Та рашистська нечисть його вбила. Підтримаймо згорьовану маму та всю родину. Вічна слава Герою! Слава Україні, яку він захищав», - йдеться у повідомленні.
Згідно із розпорядженням Голобського селищного голови Сергія Гарбарука, 3-4 червня у громаді оголошено Днями жалоби. У ці дні приспустять прапор біля установ, а також рекомендують обмежити проведення розважальних заходів.
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