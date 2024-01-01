Волинські нацгвардійці відзначають ювілей військової частини

Сьогодні, 3 червня, волинській частині Національної гвардії України виповнюється тридцять років від дня заснування.Про це у фейсбуці повідомляє військова частина 1141 Нацгвардії.За часи свого становлення військова частина, відстоюючи незалежність та територіальну цілісність нашої держави. У 2014 році волинські Нацгвардійці були одними з перших, хто зупиняв ворога на сході України.З початку повномасштабного вторгнення наші воїни забезпечують оборону важливих державних об’єктів регіону та виконують низку інших важливих покладених на підрозділ завдань. Командування військової частини дякує за службу військовослужбовцям та ветеранам.Найкращі військовослужбовці з солдатського, сержантського та офіцерського складу отримали відзнаки та заохочення від керівництва органів влади, військових та правоохоронних формувань.«Наша військова частина – це не просто підрозділ, це справжня родина, об'єднана спільною метою і відданістю своїй країні. І її тридцятирічна історія – яскравий приклад того, як мужність, професіоналізм і патріотизм можуть зробити нашу державу сильнішою і безпечнішою. Сьогодні ми згадуємо всіх побратимів і посестер, хто стоїть на захисті нашої держави! Пам'ятаємо тих хто віддав своє життя за мир та спокій наших громадян. Слава Україні! Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.