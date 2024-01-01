Цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ в університет, - Міносвіти





Про це сказав заступник міністра освіти Михайло Винницький в етері телемаратону, пише



Він розповів, що цьогоріч кількість вступників на магістратуру та аспірантуру стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей. За його словами, це майже вдвічі більше, ніж зазвичай, адже зазвичай на складання відповідних іспитів подають заяви 110-120 тисяч українців.



Винницький каже, що серед тих, хто подав заяви, «величезна кількість чоловіків старшого віку, які, вочевидь, мають свої причини» вступити до закладів вищої освіти. Саме через це, за його словами, «дещо тривожно».



«Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов’язку, тому цього року буде жорстка система відбору», — заявив заступник міністра.



Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року журналісти NGL.media підрахували, що від 2021 року чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше. Різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах там пояснили тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.



Також зазначимо, що в одній із редакцій законопроєкту про мобілізацію пропонували скасувати відстрочку для студентів-аспірантів. Однак після критики її все ж таки залишили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві освіти стривожені тим, що цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ до магістратури та аспірантури. Там вважають, що освіта не має бути способом уникання конституційного обов’язку.Про це сказав заступник міністра освітив етері телемаратону, пише Громадське Він розповів, що цьогоріч кількість вступників на магістратуру та аспірантуру стала рекордною, перевищивши 200 тисяч людей. За його словами, це майже вдвічі більше, ніж зазвичай, адже зазвичай на складання відповідних іспитів подають заяви 110-120 тисяч українців.Винницький каже, що серед тих, хто подав заяви, «величезна кількість чоловіків старшого віку, які, вочевидь, мають свої причини» вступити до закладів вищої освіти. Саме через це, за його словами, «дещо тривожно».«Освіта не має бути засобом уникання конституційного обов’язку, тому цього року буде жорстка система відбору», — заявив заступник міністра.Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року журналісти NGL.media підрахували, що від 2021 року чоловіків віком від 30 років, які вступають до університетів на платній основі, стало у 23 рази більше. Різке зростання кількості чоловіків-студентів в українських вишах там пояснили тим, що статус студента гарантує відстрочку від мобілізації у період воєнного стану.Також зазначимо, що в одній із редакцій законопроєкту про мобілізацію пропонували скасувати відстрочку для студентів-аспірантів. Однак після критики її все ж таки залишили.

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