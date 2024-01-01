Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина

Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина
Волинянина, якого правоохоронці підозрюють у доведенні сина до самогубства, взяли під варту.

Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.

На Волині 65-річному жителю одного із сіл Володимирського району повідомлено про підозру у доведенні 13-річного сина до самогубства (ч.3 ст. 120 ККУ).

Хлопець вкоротив собі віку увечері 12 травня 2023 року.

За даними слідства, дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, «послуху і покаяння».

За наполегливої позиції прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні акцизну марку на алкоголі замінять на цифрову
Сьогодні, 17:59
На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
Сьогодні, 17:37
Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина
Сьогодні, 17:32
Волинські нацгвардійці відзначають ювілей військової частини
Сьогодні, 17:16
Цьогоріч багато чоловіків старшого віку подали заяви на вступ в університет, - Міносвіти
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
За розбещення дітей волинянина запроторили до в’язниці на 3 роки За розбещення дітей волинянина запроторили до в’язниці на 3 роки
Сьогодні, 16:17
Залишив без нагляду автомат, а інший військовий застрелився з нього: на Волині судили солдата Залишив без нагляду автомат, а інший військовий застрелився з нього: на Волині судили солдата
02 червень, 04:10
На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку
30 травень, 16:00
На Волині судили військового за вбивство командира відділення На Волині судили військового за вбивство командира відділення
27 травень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ почали бити «Хаймарсами» по території росії
Сьогодні, 18:20
 0
В Україні акцизну марку на алкоголі замінять на цифрову
Сьогодні, 17:59
 0
На війні поліг Герой Володимир Петрук із Волині
Сьогодні, 17:37
 0
Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина
Сьогодні, 17:32
 0
Волинські нацгвардійці відзначають ювілей військової частини
Сьогодні, 17:16
 0
Медіа
відео
1/8