Довів сина до самогубства: суд взяв під варту волинянина
Сьогодні, 17:32
Волинянина, якого правоохоронці підозрюють у доведенні сина до самогубства, взяли під варту.
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
На Волині 65-річному жителю одного із сіл Володимирського району повідомлено про підозру у доведенні 13-річного сина до самогубства (ч.3 ст. 120 ККУ).
Хлопець вкоротив собі віку увечері 12 травня 2023 року.
За даними слідства, дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, «послуху і покаяння».
За наполегливої позиції прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
На Волині 65-річному жителю одного із сіл Володимирського району повідомлено про підозру у доведенні 13-річного сина до самогубства (ч.3 ст. 120 ККУ).
Хлопець вкоротив собі віку увечері 12 травня 2023 року.
За даними слідства, дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори, «послуху і покаяння».
За наполегливої позиції прокурорів Володимирської окружної прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування: Володимирський РВП ГУНП в області.
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