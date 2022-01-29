В Україні акцизну марку на алкоголі замінять на цифрову

В Україні триває робота над еАкцизом. Українці нарешті не купуватимуть підроблений алкоголь і сигарети, а державний бюджет отримає додаткові надходження.Про це у телеграмі повідомив глава МінцифриеАкциз — цеалкоголю й тютюну. У 2022 році Україна втратила понад 27 мільярдів гривень через несплату податків на ці товари. Збитки просто нереальні.«Якщо вам цікаво, то запустили окремий сайт, де можете дізнатися всі деталі про проєкт, на якому він етапі, загалом дорожню карту, а також глянути переваги для бізнесу, держави та суспільства. Там уся інформація про реформу. Зараз команда завершує роботу над нормативкою для впровадження еАкцизу. Запустити систему плануємо у 2026 році», - каже Федоров.еАкциз замінить стару-добру паперову акцизну марку на електронну з DataMatrix-кодом. Її можна буде легко відсканувати через Дію та перевірити, чи легальний продукт. І, звісно, буде змога поскаржитися, якщо буде щось підозріле.«Це гігантська реформа й мегаважливий антикорупційний проєкт, який кардинально змінить усю галузь. Держава не втрачатиме гроші, а українці не купуватимуть контрафакт», - переконує посадовець.