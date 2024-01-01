Воїнам волинської бригади влаштували екскурсію з фронту до Львова
Сьогодні, 18:38
Для бійців і бійчинь волинської 100 окремої механізованої бригади, які впродовж 15 місяців виконували бойові завдання на сході України, організовано екскурсію до древнього Львова.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Архикатедральний Собор Святого Юра, храм святих Ольги та Єлизавети, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.
«У підсумку одержано силу-силенну таких потрібних позитивних емоцій. Щиро дякуємо за допомогу в організації поїздки Волонтерському центру ЗСУ, Львівській міській громадській організації КПЦ «Калина» (екскурсовод Надія Шалай), священнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отцю Нестору Кизику», - зазначили у 100-й бригаді.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Архикатедральний Собор Святого Юра, храм святих Ольги та Єлизавети, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.
«У підсумку одержано силу-силенну таких потрібних позитивних емоцій. Щиро дякуємо за допомогу в організації поїздки Волонтерському центру ЗСУ, Львівській міській громадській організації КПЦ «Калина» (екскурсовод Надія Шалай), священнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отцю Нестору Кизику», - зазначили у 100-й бригаді.
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