Воїнам волинської бригади влаштували екскурсію з фронту до Львова





Про це у телеграмі повідомила військова частина.



Архикатедральний Собор Святого Юра, храм святих Ольги та Єлизавети, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.



«У підсумку одержано силу-силенну таких потрібних позитивних емоцій. Щиро дякуємо за допомогу в організації поїздки Волонтерському центру ЗСУ, Львівській міській громадській організації КПЦ «Калина» (екскурсовод Надія Шалай), священнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отцю Нестору Кизику», - зазначили у 100-й бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для бійців і бійчинь волинської 100 окремої механізованої бригади, які впродовж 15 місяців виконували бойові завдання на сході України, організовано екскурсію до древнього Львова.Про це у телеграмі повідомила військова частина.Архикатедральний Собор Святого Юра, храм святих Ольги та Єлизавети, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.«У підсумку одержано силу-силенну таких потрібних позитивних емоцій. Щиро дякуємо за допомогу в організації поїздки Волонтерському центру ЗСУ, Львівській міській громадській організації КПЦ «Калина» (екскурсовод), священнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отцю», - зазначили у 100-й бригаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію