Воїнам волинської бригади влаштували екскурсію з фронту до Львова

Воїнам волинської бригади влаштували екскурсію з фронту до Львова
Для бійців і бійчинь волинської 100 окремої механізованої бригади, які впродовж 15 місяців виконували бойові завдання на сході України, організовано екскурсію до древнього Львова.

Про це у телеграмі повідомила військова частина.

Архикатедральний Собор Святого Юра, храм святих Ольги та Єлизавети, Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької, підземелля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, пам’ятники Тарасові Шевченку та Степанові Бандері.

«У підсумку одержано силу-силенну таких потрібних позитивних емоцій. Щиро дякуємо за допомогу в організації поїздки Волонтерському центру ЗСУ, Львівській міській громадській організації КПЦ «Калина» (екскурсовод Надія Шалай), священнику Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отцю Нестору Кизику», - зазначили у 100-й бригаді.


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Теги: 100 бригада, Волинь
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