ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні

путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які проходили 16 травня в Пекіні.



Про це повідомляє



Першою була угода про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2». Китай зажадав ціну на газ на рівні внутрішніх цін рф, але Москва була проти. Угода зазнала невдачі через розбіжності в ціні та обсягах газу.



Друга тема — активізація роботи китайських банків у росії.



Третя тема — Саміт миру щодо України у Швейцарії. Лідер рф просив Китай не брати в ньому участі.



Пекін у підсумку відмовився брати участь у саміті. Президент України Володимир Зеленський казав, що Москва активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт, а Китай у цьому росії допомагає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗМІ назвали три головні теми переговорівз лідером Китаю, якіПро це повідомляє Financial Times Першою була угода про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2». Китай зажадав ціну на газ на рівні внутрішніх цін рф, але Москва була проти. Угода зазнала невдачі через розбіжності в ціні та обсягах газу.Друга тема — активізація роботи китайських банків у росії.Третя тема — Саміт миру щодо України у Швейцарії. Лідер рф просив Китай не брати в ньому участі.Пекін у підсумку відмовився брати участь у саміті. Президент Україниказав, що Москва активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт, а Китай у цьому росії допомагає.

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