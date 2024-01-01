ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні

ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні
ЗМІ назвали три головні теми переговорів путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, які проходили 16 травня в Пекіні.

Про це повідомляє Financial Times.

Першою була угода про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2». Китай зажадав ціну на газ на рівні внутрішніх цін рф, але Москва була проти. Угода зазнала невдачі через розбіжності в ціні та обсягах газу.

Друга тема — активізація роботи китайських банків у росії.

Третя тема — Саміт миру щодо України у Швейцарії. Лідер рф просив Китай не брати в ньому участі.

Пекін у підсумку відмовився брати участь у саміті. Президент України Володимир Зеленський казав, що Москва активно погрожує і тисне на деякі держави, щоб ті не їхали на Саміт, а Китай у цьому росії допомагає.

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Теги: політика, світ
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